Selçuk Özdağ'ın uğradığı silahlı ve sopalı saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı, kaçan araçta plaka olmaması dikkat çekti

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın 15 Ocak'ta silahlı ve sopalı saldırıya uğradığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Kaçan araçta plaka olmaması dikkat çekti.
Görüntüde, 5 kişinin Özdağ’a aracının yanındayken sopa ve silahla saldırdığı görüldü. Özdağ ve korumasının saldırıya karşı koyması üzerine 2'sinin elinde tabanca, diğerlerinde sopa bulunan saldırganların kaçtığı görüntüde yer aldı.
Bağırışmaların ve silah seslerinin duyulduğu videoda beyaz bir araç hızla olay yerinden uzaklaşırken, araçta plakanın olmaması dikkat çekti.
Dün, şüphelilerden ikisini Özdağ’ın şoförü, birini ise Emniyet’te gösterilen sabıka kayıtlı kişiler arasından Selçuk Özdağ teşhis etti.
TIKLAYIN | Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi!