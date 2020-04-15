Salda Gölü'ne iş makinası sokanlara dava açıldı

Salda Gölü'ne kamyon ve iş makinelerinin girerek koruma altındaki milyonlarca yıllık kumların taşınmasına karşı dava açıldı. Salda Gölü Koruma Derneği üyeleri ve Antalya Barosu avukatları tarafından Yeşilova Cumhuriyet Savcılığı'na verilen dava dilekçesinde bölgeye iş makineleri ile kamyonları gönderen ve kumluk alanı tahrip eden tüm kişilerin yakalanarak gözaltına alınmaları ve cezalandırılmaları talep edildi.

Dava dilekçesinde Salda Gölü ve bulunduğu alanın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiği belirtilerek, "Salda Gölü ve çevresi 1. derece sit alanı, sulak alan, önemli doğa alanı aynı zamanda da Salda Gölü Tabiat Parkı'dır. Bu nedenle özel çevre koruma bölgesi alanı, sit kararlarından daha üst düzeyde bir hukuki koruma sağlamaktadır" denildi.

Gölün "Mutlak koruma altında" olmasına rağmen bölgede yaklaşık 5 dekarlık kumluk alanın iş makineleri ile tahrip edildiğine ve bu alandaki kumlar taşınmaya başlandığına dikkat çekilen dava dilekçesinde, "Yapılan bilimsel çalışmalarda, kumluk alanın biyomineralizasyon sonucu oluşan canlı yapılar olduğu tespit edilmiştir. Bilim adamlar, taşınan bu kumların, taşıdıkları yerde kararacağını ifade etmekte, kumların alındığı yerlerin adeta bir canlının vücudunda açılan yaralar gibi olduğunu, artık orayı restore etmenin imkansız olduğun ifade etmektedir" denildi.

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"Kanun ihlal edildi"

Dava dilekçesinde göl kıyısından kum çekilmek suretiyle alanın tahrip edilmesinin kanun ihlali olduğu dile getirilerek, "Bu emri veren ve emri yerine getiren kamu görevlileri ile tüm kişiler bu suçun işlenmesini doğrudan iştirak etmiştir. Bu nedenle ivedi soruşturmanın başlatılarak, bölgeye iş makineleri ile taşıma araçlarını gönderen ve kumluk alanı tahrip eden tüm kişilerin yakalanarak gözaltına alınmalarını ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Tepkiler sonrası çalışmalar durduruldu

Salda Gölü'ne iş makinelerinin ve kamyonları girmesi kamuoyunda büyük tepki çekti. Ülkenin her tarafından yurttaşların ve ekoloji örgütlerinin sosyal medya üzerinden yoğunlaştırdığı tepkiler sonrası göl kıyısındaki kumların kamyonlarla çekilmesi işinin durdurulduğu açıklandı.

Kamuoyunun tepkilerini yatıştırmak için Millet Bahçesi projesinin yapımını üstlenen TOKİ bir açıklama yaparak kamyonların kumları taşıması ve koruma altındaki kumsala girmesi görüntülerinin kendilerini de rahatsız ettiği ileri sürülerek, "Yüklenici firmaya makineli araçların inşaat alanına kesinlikle sokulmaması talimatı verilmesine rağmen bu konuda yeterli hassasiyet göstermemiştir. Yüklenici firmaya kusurlu davranışları nedeniyle gerekli maddi ve sözleşmesindeki diğer ceza hükümleri işletilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Bakan Kurum, "Müsterih olun" dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sosyal medyada paylaşılan olumsuz görüntülerin kendi projelerini yansıtmadığını iddia ederek, göl çevresini 7/24 izleyen kamera düzeneği ile çalışmaların herkes tarafından izleneceği bir sistem kuracaklarını dile getirdi. Kurum, yurttaşlara "müsterih olun" çağrısı yaptı.

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