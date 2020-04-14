Emine Erdoğan'ın "Hiçbir şekilde betonlaştırmayacağız" dediği Salda Gölü'ne iş makineleri girdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, "Hiçbir şekilde burayı betonlaştırmayacağız, asfaltlaştırmayacağız" dediği Salda Gölü'ne iş makineleri girdi.
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, dünya yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ederken, Salda Gölü kıyısında inşaat çalışmalarının başladığını duyurdu.
TIKLAYIN - Millet Bahçesi yapılmak istenen Salda Gölü'nün özellikleri
Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan CHP'li Göker, "Corona salgınını gerekçe göstererek ziyarete kapatılan, doğallığına dokunmayacağız dedikleri Salda Gölü'nde iş makinaları ile katletmeye başladılar" diye yazdı.
CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Saray'ın 'Millet Bahçesi' emrini yerine getirmek için cinayet işleniyor
İnşaata CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da çok sert tepki gösterdi. Salda Gölü’nün beyaz kumlarının iş makinalarıyla taşınmaya başlandığını söyleyen Karaca, ”Kamyonlarla, iş makinalarıyla girdiğiniz o beyaz kumlar, tarihi 3.7 milyar yıl öncesine dayanan, canlı organizmalar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Saray’ın ‘Millet Bahçesi’ emrini yerine getirmek için cinayet işliyor” dedi.
”Çıplak ayakla dahi basılmaması gereken Salda’nın beyaz kumlarında hafriyat kamyonlarının ne işi var?” diye soran Karaca ”Doğal sit alanı statüsü taşıyan alanda, o güzelim beyaz kumlarda inşaat faaliyetinde bulunuluyor. 1. Derece Doğal Sit alanında ne inşaat yapabilirsiniz, ne kum alabilirsiniz, ne de buralara hafriyat boşaltabilirsiniz” uyarısında bulundu.
Bakan Kurum'a seslendi: Binlerce yılda oluşan doğal ve özel kıyıları geri dönülmez şekilde yok ediyorsunuz
Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a “Geçen sene Kesin Korunacak Hassas Alan olarak ilan edeceğinizi söylediğiniz alanda, bugün kamyon ve kepçelerle binlerce canlının yaşam alanına saldırılıyor. Sayın Bakan ya sizi kandırıyorlar ya da siz bu milleti kandırıyorsunuz. Salda siz inşaat yapasınız diye değil corona virüsü tedbirleri gerekçesiyle ziyarete kapatıldı. Çıplak ayakla dahi basılmaması gereken o beyaz kumları, kamyon ve kepçeler kirletiyor, binlerce yılda oluşan doğal ve özel kıyıları geri dönülmez şekilde yok ediyorsunuz” diye seslendi. Karaca, bakana inşaatı durdurma çağrısı yaptı.
"Bilim insanlarının çıplak ayakla bile basılması sakıncalıdır dedikleri kumlar iş makinalarıyla taşınıyor"
Salda Gölü Koruma Derneği Geçici Başkanı Gazi Osman Şakar, inşaatın durdurulmasını talep etti. Şakar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüs'ün dünyanın başına bela olduğu, can güvenliği nedeni ile insanların evlere kapatıldığı bu günlerde Salda Gölü kenarında millet bahçesi inşaatı başladı.
Bilim insanlarının çıplak ayakla bile basılması sakıncalıdır dedikleri, milyonlarca yılda oluşan beyaz kumlar bir yerden alınarak, başka bir yere taşınıyor. Maldivler ( Saldivler ) diye bilinen beyaz adaların beyaz kumları, içinde yaşayan canlıların yaşam ortamı bozularak, kepçelerle, kamyonlarla, halk plajı denilen yere taşınıyor. Millet bahçesi projesi tanıtılırken Salda Gölü ve çevresinin doğal yapısının korunacağını, buraya bir çivi bile çaktırmayacağız diyenler, şimdi buraları talan ediyorlar. Beyaz adaların kumlarını alarak, buradaki hayatı ve doğal yapıyı yok ediyorlar. Kumları götürdükleri halk plajının da doğal yapısını bozarak yapay beyazlıklar oluşturuyorlar.
Bizler Salda Gölü Koruma Derneği olarak yetkililerden, inşaatın hemen durdurulmasını istiyoruz. Bunun için yasal girişimlerde bulunacağız. Kamuoyuna duyurulur. "
Emine Erdoğan ne demişti?
Millet Bahçesi yapılması kararı alındıktan sonra yükselen tepkilerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetlisi olarak Salda Gölü'ne ziyarette bulunan Emine Erdoğan, şunları söylemişti:
"Hiçbir şekilde burayı betonlaştırmayacağız, asfaltlaştırmayacağız. Doğal malzemelerle çivi dahi kullanmamak üzere sadece araçların düzenli şekilde parklarını yapabildiği, vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu şekilde Saldamızın doğal güzelliklerini izleyebilecekleri ve gelecek nesillere aktarabilecekleri proje dışında hiçbir şey yapmayacağız, yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz.”
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Salda Gölü
Burdur’un yaklaşık 64 kilometre batısında Yeşilova ilçe sınırlarında yer alan Salda Gölü, yerel halk tarafından ‘Saldivler’ olarak da adlandırılıyor.
Türkiye’nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip göllerinden olan Salda’nın deniz seviyesinden yüksekliği 1140 metre.
Yüz ölçümü 44 km² olan göl, yaz ve kış aylarında turizm hareketliğinin yoğun olduğu Antalya-Denizli Pamukkale tur güzergâhında bulunuyor.
Ormanlık tepelerle ve ovalarla çevrili tektonik bir göl olan Salda Gölü’nün derinliği bazı yerlerde 185 metreyi buluyor.