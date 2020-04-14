Emine Erdoğan'ın "Hiçbir şekilde betonlaştırmayacağız" dediği Salda Gölü'ne iş makineleri girdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, "Hiçbir şekilde burayı betonlaştırmayacağız, asfaltlaştırmayacağız" dediği Salda Gölü'ne iş makineleri girdi.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, dünya yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ederken, Salda Gölü kıyısında inşaat çalışmalarının başladığını duyurdu.



TIKLAYIN - Millet Bahçesi yapılmak istenen Salda Gölü'nün özellikleri



Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan CHP'li Göker, "Corona salgınını gerekçe göstererek ziyarete kapatılan, doğallığına dokunmayacağız dedikleri Salda Gölü'nde iş makinaları ile katletmeye başladılar" diye yazdı.

CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Saray'ın 'Millet Bahçesi' emrini yerine getirmek için cinayet işleniyor

İnşaata CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da çok sert tepki gösterdi. Salda Gölü’nün beyaz kumlarının iş makinalarıyla taşınmaya başlandığını söyleyen Karaca, ”Kamyonlarla, iş makinalarıyla girdiğiniz o beyaz kumlar, tarihi 3.7 milyar yıl öncesine dayanan, canlı organizmalar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Saray’ın ‘Millet Bahçesi’ emrini yerine getirmek için cinayet işliyor” dedi.

”Çıplak ayakla dahi basılmaması gereken Salda’nın beyaz kumlarında hafriyat kamyonlarının ne işi var?” diye soran Karaca ”Doğal sit alanı statüsü taşıyan alanda, o güzelim beyaz kumlarda inşaat faaliyetinde bulunuluyor. 1. Derece Doğal Sit alanında ne inşaat yapabilirsiniz, ne kum alabilirsiniz, ne de buralara hafriyat boşaltabilirsiniz” uyarısında bulundu.

Bakan Kurum'a seslendi: Binlerce yılda oluşan doğal ve özel kıyıları geri dönülmez şekilde yok ediyorsunuz

Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a “Geçen sene Kesin Korunacak Hassas Alan olarak ilan edeceğinizi söylediğiniz alanda, bugün kamyon ve kepçelerle binlerce canlının yaşam alanına saldırılıyor. Sayın Bakan ya sizi kandırıyorlar ya da siz bu milleti kandırıyorsunuz. Salda siz inşaat yapasınız diye değil corona virüsü tedbirleri gerekçesiyle ziyarete kapatıldı. Çıplak ayakla dahi basılmaması gereken o beyaz kumları, kamyon ve kepçeler kirletiyor, binlerce yılda oluşan doğal ve özel kıyıları geri dönülmez şekilde yok ediyorsunuz” diye seslendi. Karaca, bakana inşaatı durdurma çağrısı yaptı.

"Bilim insanlarının çıplak ayakla bile basılması sakıncalıdır dedikleri kumlar iş makinalarıyla taşınıyor"

Salda Gölü Koruma Derneği Geçici Başkanı Gazi Osman Şakar, inşaatın durdurulmasını talep etti. Şakar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs'ün dünyanın başına bela olduğu, can güvenliği nedeni ile insanların evlere kapatıldığı bu günlerde Salda Gölü kenarında millet bahçesi inşaatı başladı.

Bilim insanlarının çıplak ayakla bile basılması sakıncalıdır dedikleri, milyonlarca yılda oluşan beyaz kumlar bir yerden alınarak, başka bir yere taşınıyor. Maldivler ( Saldivler ) diye bilinen beyaz adaların beyaz kumları, içinde yaşayan canlıların yaşam ortamı bozularak, kepçelerle, kamyonlarla, halk plajı denilen yere taşınıyor. Millet bahçesi projesi tanıtılırken Salda Gölü ve çevresinin doğal yapısının korunacağını, buraya bir çivi bile çaktırmayacağız diyenler, şimdi buraları talan ediyorlar. Beyaz adaların kumlarını alarak, buradaki hayatı ve doğal yapıyı yok ediyorlar. Kumları götürdükleri halk plajının da doğal yapısını bozarak yapay beyazlıklar oluşturuyorlar.

Bizler Salda Gölü Koruma Derneği olarak yetkililerden, inşaatın hemen durdurulmasını istiyoruz. Bunun için yasal girişimlerde bulunacağız. Kamuoyuna duyurulur. "

Emine Erdoğan ne demişti?

Millet Bahçesi yapılması kararı alındıktan sonra yükselen tepkilerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetlisi olarak Salda Gölü'ne ziyarette bulunan Emine Erdoğan, şunları söylemişti:

"Hiçbir şekilde burayı betonlaştırmayacağız, asfaltlaştırmayacağız. Doğal malzemelerle çivi dahi kullanmamak üzere sadece araçların düzenli şekilde parklarını yapabildiği, vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu şekilde Saldamızın doğal güzelliklerini izleyebilecekleri ve gelecek nesillere aktarabilecekleri proje dışında hiçbir şey yapmayacağız, yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz.”