Çevresine Millet Bahçesi yapılmak istenen Salda Gölü'nün özellikleri
14 Nisan 2020 13:53
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Tüm dünyanın gündemi Koronavirüs salgınıyla mücadele iken, Doğal SİT alanı olan Salda Gölü’nde kamyonlarla göldeki beyaz kumların taşınması tepki çekti.
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Koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan gölün çevresine 300 bin metrekare alana yayılan bir millet bahçesi yapılmak isteniyor. CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, görüntülere tepki göstererek, “Kamyonlarla, iş makineleriyle girdiğiniz o beyaz kumlar, tarihi 3.7 milyar yıl öncesine dayanan, canlı organizmalar” açıklamasını yaptı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) da yaptığı açıklamada görüntülerden rahatsız olduklarını ve sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlattıklarını duyurdu.
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Burdur’un yaklaşık 60 km batısında yer alan, Türkiye'nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip gölü olarak tanınan Salda Gölü, 1989 yılında 1'inci Derece Doğal Sit Alanı ilan edildi.
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Dünyanın ender sulak alanlarından biri olan Salda Gölü ve çevresi, buna rağmen korunamadı.
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Endemik Salda yosun balığına da ev sahipliği yapan göl ve çevresi 110 kuş türünün de yaşam alanı.
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Hidromanyezit içeren bembeyaz kumsalları ise benzersiz bir görsel şölen sunan gölün suyu uzmanlara göre, bazı cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılabiliyor.
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Alkalin içeren göl, suyu en temiz göller arasında.