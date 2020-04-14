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Çevre

Salda Gölü'nde iş makinaları durduruldu; sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı

Güven İslamoğlu: Şeffaflık için kameralar kuruldu

14 Nisan 2020 13:34

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde iş makinelerinin çalıştırıldığını gösteren bir videonun sosyal medyada yayılması üzerine olay yerine giden CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, çalışmaların durdurulduğunu duyurdu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) da yaptığı açıklamada görüntülerden rahatsız olduklarını ve sorumlular hakkında yasal işlemlerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Millet Bahçesi yapılacağının açıklanmasıyla gelen eleştirilerin ardından Salda Gölü'ne giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Hiçbir şekilde betonlaştırmayacağız" demişti. Dün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ziyaretçiye kapandığı duyurulan Salda Gölü'ne bugün iş makinalarının girdiği görüldü. Sosyal medyada yaşanan olaya tepki yağarken yeni bir haber geldi. Salda Gölü'ne giden CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, kendilerine çalışmaların müteahhit firma tarafından tek taraflı bir kararla başlatıldığının aktardı. Göker, “Buradan sonra Cumhuriyet savcılığına gidip olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Salda Gölü’nden çektiği videoyla haberi duyuran milletvekili, çalışmaların durdurulması yönünde paylaşım yapan sosyal medya kullanıcılarına da katkıları nedeniyle teşekkür etti.

TOKİ: Görüntüler bizleri de rahatsız etti; sorumlu personel görevden uzaklaştırıldı

Bir diğer açıklama da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) geldi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımlar yapılmaktadır. Paylaşımda yer alan görüntüler yüklenici firmanın şantiye alanı ve otopark bölümünde arazi düzenleme görüntüleri olup, koruma amaçlı oluşturulan yaklaşım mesafesinin dışında küçük bir alandır" dendi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Bu görüntüler kamuoyu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) olarak bizleri de oldukça rahatsız etmiştir.

Yüklenici firmaya makineli araçların inşaat alanına kesinlikle sokulmaması talimatı verilmesine rağmen bu konuda yeterli hassasiyet göstermemiştir. Yüklenici firmaya kusurlu davranışları nedeniyle gerekli maddi ve sözleşmesindeki diğer ceza hükümleri işletilmiştir.

Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

Bu tür görüntülerin bir daha kesinlikle yaşanmayacağını, çalışmalarımızı çevre hassasiyetini ve kamuoyu duyarlılığını gözetecek şekilde yürüteceğimizi saygıyla bildiririz."

Güven İslamoğlu: Sorumlular görevden alındı

Çevre muhabiri, program sunucusu Güven İslamoğlu da kişisel sosyal medya hesabı Instagram'dan Salda Gölü'ndeki çalışmaların durdurulduğunu duyurdu. İslamoğlu, "Sorumlular görevden alındı. Şeffaflık için kameralar kuruldu" diye yazdı.

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