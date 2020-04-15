Bakan Kurum'dan Salda Gölü tepkisi: Basmaya kıyamadığımız, parmak ucunda yürüdüğümüz bu güzelliğe zarar verilmesi kabul edilemez

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'ne iş makinalarının sokulmasına sert bir dille tepki gösterdi. “O görüntü tüm millet gibi beni de yaraladı" diyen Bakan Kurum, "Burada doğal güzelliğimizi korumak isterken, bu kadar hassas davranırken bu hatalara izin vermeyiz” dedi.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, “Biz yola Salda’yı korumak, yaşatmak için çıktık. Proje geliştirme sürecinde beyaz kumlara basmaya kıyamadık, parmak ucuyla yürüdük. Bizim basmaya kıyamadığımız bu güzelliğe zarar verilmesi kabul edilemez" diyen Kurum, "Bundan sonra da aynı titizlikle çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Endişe duyan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar için yeni bir adım atacaklarını belirten Kurum, “Vatandaşın içi rahat etsin diye imalat aşamasında yapılan tüm işler 7/24 kayıtta olacak. Dileyenler TOKİ’nin web sitesinden çalışmaları izleyebilecek” dedi.

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