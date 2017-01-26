Şair Şükrü Erbaş da oyunu açıkladı: Kabalığa HAYIR, küstahlığa HAYIR, ikiyüzlülüğe HAYIR

Şair-Yazar Şükrü Erbaş, ‘başkanlık sistemini’ getirecek olan Anayasa değişikliği referandumu oyunu açıkladı.

Şükrü Erbaş Facebook hesabından, “Cehalete HAYIR, kabalığa HAYIR, küstahlığa HAYIR, ikiyüzlülüğe HAYIR” yazdı.

Şükrü Erbaş’ın Facebook’tan yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Cehalete HAYIR

Kabalığa HAYIR

Küstahlığa HAYIR

İkiyüzlülüğe HAYIR

Sığlığa HAYIR

Saldırganlığa HAYIR

Düzeysizliğe HAYIR

Saygısızlığa HAYIR

Hoyratlığa HAYIR

Küçümsemeye HAYIR

Ukalalığa HAYIR

Kabadayılığa HAYIR

Sevgisizliğe HAYIR

Haysiyetsizliğe HAYIR

Ölüme HAYIR

Sadece ve sadece emeğe, barışa, aşka ve halkların o büyülü kardeşliğine EVET...”