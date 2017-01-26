Şair Şükrü Erbaş da oyunu açıkladı: Kabalığa HAYIR, küstahlığa HAYIR, ikiyüzlülüğe HAYIR

Şair-Yazar Şükrü Erbaş, ‘başkanlık sistemini’ getirecek olan Anayasa değişikliği referandumu oyunu açıkladı.
Şükrü Erbaş Facebook hesabından, “Cehalete HAYIR, kabalığa HAYIR, küstahlığa HAYIR, ikiyüzlülüğe HAYIR” yazdı.
Şükrü Erbaş’ın Facebook’tan yaptığı paylaşım şu şekilde:
“Cehalete HAYIR
Kabalığa HAYIR
Küstahlığa HAYIR
İkiyüzlülüğe HAYIR
Sığlığa HAYIR
Saldırganlığa HAYIR
Düzeysizliğe HAYIR
Saygısızlığa HAYIR
Hoyratlığa HAYIR
Küçümsemeye HAYIR
Ukalalığa HAYIR
Kabadayılığa HAYIR
Sevgisizliğe HAYIR
Haysiyetsizliğe HAYIR
Ölüme HAYIR
Sadece ve sadece emeğe, barışa, aşka ve halkların o büyülü kardeşliğine EVET...”