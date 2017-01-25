Meltem Cumbul: Aydınlık bir Türkiye için hayır

Anayasa değişikliği referandumu öncesi ünlü isimler de oylarının rengini açıklıyor. Bu isimlerden biri de Meltem Cumbul oldu. Cumbul "Aydınlık bir Türkiye için #HAYIR" diye yazdı.

Referandumla ilgili sanat camiası da kullanacakları oyları sosyal medya hesaplarından açıklamaya başladı. Oyunun rengini belli eden son isim Meltem Cumbul oldu. Cumbul, Twitter hesabından, "Hayır" diyeceğini açıkladı. Meltem Cumbul'un attığı bu tweet sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Cumbul, 2014 senesinden beri Oyuncular Sendikası Başkanlığı görevini de sürdürüyor.

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