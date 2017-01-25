Rıdvan Dilmen, 'Evet' kampanyası başlattı, Arda Turan, Burak Yılmaz ve Murat Boz'dan destek geldi

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen​, tek adam rejimi getireceği iddia edilerek eleştirilen anayasa değişikliğini desteklemek amaçlı "Güçlü Türkiye için evet" ​kampanyası​ başlattı. Kampanyaya destek veren isimlerin yanında tepki gösteren birçok siyasetçi ve sanatçı da oldu.

Twitter hesabında bir video yayınlayan Dilmen, "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" dedi. Dilmen, A Milli Takım'ın yıldızı Arda Turan'a seslenerek, "Sevgili Arda sen de var mısın? diye sordu.

Turan'ın ardından Burak Yılmaz ve Murat Boz da 'evet' kampanyasına video çekerek destek oldu.

TRT'den ayda 278 bin TL maaş aldığı iddiası TBMM gündemine de taşınan spiker Ersin Düzen, kampanyaya katılanlar arasında oldu.

Paylaşılan destek videosunun ardından birçok siyasetçi ve ünlü isim de tepkilerini dile getirdi.

İşte o videolar:

Tepkiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medyada videoların yayılmasından sonra şu mesajı paylaştı:

Mesela hem hocanın, hem kalecinin, hem orta sahanın hem de santraforun Burak Yılmaz olduğunu düşün. Açıkçası ben böyle bir takım istemem…

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da “Şeytana uyma ‘hayır’ de” mesajını paylaştı.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, “Yine bana soran yok. Niye Rıdvan'a Arda'ya kızıyorsunuz. Bu bir referandum. Bırakın insanlar dilediğini söylesin. Rıdvan bana sorsaydı Hayır derdim!” dedi. Levent, sanatçı arkadaşlarına da “Atatürk fotosu koyarak ve susarak olmaz bu işler” diyerek çağrıda bulundu.

Oyuncular Sendikası Başkanı Meltem Cumbul, Twitter hesabından, referandumda ‘Hayır' diyeceğini açıkladı. Cumbul, “Aydınlık bir Türkiye için #HAYIR” mesajını paylaştı.

Avukat Fidel Okan da, “Rıdvan Dilmen referandum için EVET kampanyası başlatmış ancak bu yeni değil 2010 referandumuna EVET kampanyasını Hakan Şükür başlatmıştı!” mesajını paylaştı.

Oyuncu Barış Atay da "Mesajınızı aldık, almaz olaydık" diyerek bir video çekti.