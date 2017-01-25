T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rıdvan Dilmen, 'Evet' kampanyası başlattı, Arda Turan, Burak Yılmaz ve Murat Boz'dan destek geldi

Hükümete yakınlığıyla bilinen ünlüler partili cumhurbaşkanlığı için 'Evet' kampanyası başlattı

25 Ocak 2017 01:30

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen​, tek adam rejimi getireceği iddia edilerek eleştirilen anayasa değişikliğini desteklemek amaçlı "Güçlü Türkiye için evet" ​kampanyası​ başlattı. Kampanyaya destek veren isimlerin yanında tepki gösteren birçok siyasetçi ve sanatçı da oldu.

Twitter hesabında bir video yayınlayan Dilmen, "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" dedi. Dilmen, A Milli Takım'ın yıldızı Arda Turan'a seslenerek, "Sevgili Arda sen de var mısın? diye sordu.

Turan'ın ardından Burak Yılmaz ve Murat Boz da 'evet' kampanyasına video çekerek destek oldu. 

TRT'den ayda 278 bin TL maaş aldığı iddiası TBMM gündemine de taşınan spiker Ersin Düzen, kampanyaya katılanlar arasında oldu.

Paylaşılan destek videosunun ardından birçok siyasetçi ve ünlü isim de tepkilerini dile getirdi.

İşte o videolar:

Tepkiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medyada videoların yayılmasından sonra şu mesajı paylaştı:

Mesela hem hocanın, hem kalecinin, hem orta sahanın hem de santraforun Burak Yılmaz olduğunu düşün. Açıkçası ben böyle bir takım istemem…

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da “Şeytana uyma ‘hayır’ de” mesajını paylaştı.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, “Yine bana soran yok. Niye Rıdvan'a Arda'ya kızıyorsunuz. Bu bir referandum. Bırakın insanlar dilediğini söylesin. Rıdvan bana sorsaydı Hayır derdim!” dedi. Levent, sanatçı arkadaşlarına da “Atatürk fotosu koyarak ve susarak olmaz bu işler” diyerek çağrıda bulundu.

Oyuncular Sendikası Başkanı Meltem Cumbul, Twitter hesabından, referandumda ‘Hayır' diyeceğini açıkladı.  Cumbul, “Aydınlık bir Türkiye için #HAYIR” mesajını paylaştı.

Avukat Fidel Okan da, “Rıdvan Dilmen referandum için EVET kampanyası başlatmış ancak bu yeni değil 2010 referandumuna EVET kampanyasını Hakan Şükür başlatmıştı!” mesajını paylaştı.

Oyuncu Barış Atay da "Mesajınızı aldık, almaz olaydık" diyerek bir video çekti.

ETİKETLER

rıdvan dilmenmurat bozarda turanburak yılmazcumhurbaşkanlığıanayasareferandumevet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24