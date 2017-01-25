CHP'den Rıdvan Dilmen'in "Evet" kampanyasına tepki: Kazandığı milyonlar ancak Saray'ın vesayetine bağlı olanlar...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olacağını açıklayan eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in sosyal medyada başlattığı "Evet" kampanyasıyla ilgili olarak "Ekmeğini taştan çıkartmak zorunda kalan milyonlar var Türkiye'de. Onlar kendi yarınları için 'Hayır' diyecekler ama belli ki kendi kazandığı milyonlar ancak Saray'ın vesayetine bağlı olanlar Türkiye'yi yok etmek pahasına evet demeyi göze almışlar" dedi.

CHP MYK toplantısı sonrası konuşan Böke, şunları söyledi:

"Malesef dün Numan Kurtulmuş, tarihin kara sayfalarına geçecek bir açıklama yaptı. 'Terör devam edebilir', referandumdan evet çıktıktan sonra terörün sesi kesilir' dedi. Bu hem itiraftır hem tehdittir.

Hayır diyen kişi ve kurumlara baskılar başladı. Dün Türkiye Kamu_Sen'e saldırı yapıldı. Rejim değişikliğine hayır diyenlere, Saray'a teslimiyete hayır diyenlere, gelebilicek hiçbir tehdite biz papuç bırakmayacağız."

Böke sosyal medyada Rıdvan Dilmen'in başlattığı 'ben de varım' kampanyasıyla ilgili soruya "Ekmeğini taştan çıkartmak zorunda kalan milyonlar var Türkiye'de. Onlar kendi yarınları için 'Hayır' diyecekler ama belliki kendi kazandığı milyonlar ancak Saray'ın vesayetine bağlı olanlar Türkiye'yi yok etmek pahasına Evet demeyi göze almışlar" diye cevap verdi.