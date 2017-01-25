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Yaşam

Gülben Ergen ve Athena Gökhan'dan dikkat çeken Atatürk paylaşımı

Ünlü isimler arasındaki referandum tartışması sürerken Gülben Ergen ve Gökhan Özoğuz'un sosyal medya paylaşımları dikkat çekti

25 Ocak 2017 23:11

Sanatçılardan futbolculara kadar birçok isim, yayınladıkları videolarla ve sosyal medya hesaplarından anayasa değişikliği referandumunda ne oy vereceklerini açıklamaya başladı. Rıdvan Dilmen, Murat Boz, Arda Turan Burak Yılmaz gibi bazı isimler hazırladıkları videolar aracılığıyla ‘Evet’ çağrısı yaparken, sunucu Metin Uca, oyuncular Meltem Cumbul ve Barış Atay gibi isimler ise ‘Hayır’ diyeceğini açıkladı.

Gülben Ergen ise yaptığı paylaşımda referandumla ilgili bir açıklama yapmadı fakat Mustafa Kemal Atatürk resmi ve sözünü paylaşması dikkat çekti. 

Ergen, sosyal medya hesabından Atatürk’ün bir fotoğrafını paylaşarak onun, “Gereğine inandığınız her şeyi yapınız. Başkaları ne derse desin, aldırış etmeyiniz. Kazanırsınız” sözüne yer verdi.

Gülben Ergen, Atatürk’ün bu sözlerini “Aldırış etmeyiniz” notuyla paylaştı.

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