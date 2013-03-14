Kamu görevlilerini, 'Sağlık raporu ve Kürtçe tutanakla' bırakmışlar

PKK ’nın dün serbest bıraktığı 8 kamu görevlisinin, BDP 'nin oluşturduğu heyete teslim edilmeden önce örgütün, 'sağlık raporu' düzenlediği ve seyahat etmelerine engel bir durumlarının olmadığına ilişkin sözde 'tutanak' imzalattığı ortaya çıktı. PKK'lılar rehin tuttukları 8 kişiyi heyete teslim ederken de Kürtçe tutanak imzalattı.

Doğan Haber Ajansı muhabiri Ramazan Yavuz'un haberine göre, PKK’nın Doğu ve Güneydoğu'da çeşitli tarihlerde yol kesip kaçırdığı ve aylardır ellerinde tuttuğu kaymakam adayı Kenen Erenoğlu, polis memuru Nadir Özgen, astsubay Abdullah Söpçeler, uzman çavuşlar Zihni Koç ve Kemal Ekinci, erler Hadi Gizli, Ramazan Başaran ve Reşat Çeçan'ı dün serbest bırakırken gergin saatler de yaşandı. Kamu görevlilerini teslim almak için giden BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt ve Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Çoban, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici'den oluşan 6 kişilik heyet ile PKK'lılar arasında bir dizi görüşme yapıldı. Çıkan kriz nedeniyle teslim, planlanandan bir gün sonra gerçekleşti.

'Bir gece küçük çadırda bekletildiler'

Kamu görevlilerinin Türkiye 'den giden heyete teslim edilmeden önce geceden Amadiye ilçesi yakınlarında PKK'nın denetimindeki bir bölgeye getirilerek burada kurulan küçük çadırda, silahlı PKK'lıların oluşturduğu güvenlik çemberi altında sabaha kadar tutuldu.

Sabah bölgeye götürülen heyet, önce çadırın bulunduğu tepeye götürülerek kamu görevlileriyle görüştürüldü. Bu görüşmeyi, Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Çoban cep telefonuyla görüntüledi. Kaymakam adayı Kenan Erenoğlu, görüşme sırasında aylardır yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

'Sağlık raporu ve Kürtçe tutanak'

PKK'lıların, kamu görevlilerini teslim etmeden önce ‘örgüt hastanesi’nden 'Dr. Mazlum Dersim' imzalı sağlık raporu aldığı ortaya çıktı. Örgütün rehin tuttuğu kamu görevlilerine de imzalatılan bu raporda şu ifadeler yer aldı:

"2011 yılında HPG güçlerine esir düşen asker ve devlet görevlerinin sağlık muayenesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller sonucu sağlıklı oldukları ve seyahat etmelerinde bir sakınca bulunmadığı tespit edilmiştir. 2011-2012 yılında HPG güçleri tarafından esir alınan ve aşağıda isimleri bulunan asker ve devlet görevlileri, Türkiye'den gelen heyete teslim edilmiştir.”

PKK'ya ait hastane tarafından, kamu görevlileri hakkında verilen sağlık raporu şöyle: