'PKK kaçırdığı 9 kamu görevlisini 10 gün içinde serbest bırakacak'

BDP'li Gültan Kışanak, PKK'nın kaçırdığı 9 kamu görevlisini 10 gün içinde serbest bırakacağını açıkladı.

İmralı ile yapılan görüşmeler çerçevesinde PKK'nın kaçırdığı kamu görevlileri de gündeme geldi.

Görüşmelerin ilerlemesiyle birlikte BDP'liler ve İHD, kaçırılanları teslim almak için devreye girmişti.

Kuzey Irak'ta temaslarda bulunan BDP heyetinden Gültan Kışanak, kaçırılanların 10 gün içinde serbest bırakılacağını açıkladı.

Astsubay Abdullah Söpçeler ve uzman çavuş Zihni Koç Diyarbakır Lice ilçe yakınlarında 9 Temmuz 2011'de kaçırılmıştı.

Bir ay sonra 12 Ağustos 2011'de ise kaymakam adayı Kenan Erenoğlu Diyarbakır-Muş karayolunda alıkonulmuştu.

Yine bir ay arayla 9 Eylül 2011'de polis memuru Nadir Özgen de Van Çatak ilçesinde kaçırılmıştı.

Uzman çavuş Kemal Ekinci Şırnak'ta 1 Ekim 2011'de Hadi Gizli, Ramazan Başaran ve Reşat Çeçan ise 7 Ağustos 2012'de Diyarbakır-Bingöl karayolunda alıkonulmuştu.

İHD'nin iddiasına göre rütbesi ve kimliği öğrenilemeyen bir asker de Ağustos 2011'de PKK tarafından kaçırıldı.