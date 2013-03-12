Kaçırılan kamu görevlileri Türkiye'ye yarın gelecek

PKK, değişik tarihlerde Diyarbakır, Van, Muş, Bingöl ve Şırnak'tan kaçırılan 8 kamu görevlisini yarın teslim edeceğini açıkladı.

PKK'nın elindeki tutsakları almak için kurulan 6 kişilik heyet, gece konakladıkları Şırnak'ın Cizre ilçesinden yola çıkarak Kuzey Irak'a geçti.

BDP'li Sabahat Tuncel, PKK'nın elinde bulunan kamu görevlilerinin serbest bırakılmasıyla ilgili olarak, "Oradaki koşullar itibariyle bugün olamayabileceği, yarına kalabileceği bilgisi bize geldi" demişti.

MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Çoban, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt ve Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'dan oluşan 6 kişilik heyet, geceyi Cizre'de geçirdikten sonra Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na geçti.

PKK: Yarın teslim edilecek

Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, PKK elindeki tutsakları yarın teslim edeceğini açıkladı.

Açıklamada "Önderliğimizin çağrısı ve KCK Yürütme Konseyi'nin talebi üzerine elimizde bulunan Zihni Koç, Abdullah Söpçeler, Kemal Ekinci, Nadir Özgen, Kenan Erenoğlu, Reşat Çaçan, Ramazan Başaran ve Hadi Gizli isimli esirlerin serbest bırakılacağı kamuoyuna bildirilmişti. Esirler, 13 Mart günü (Yarın) alanımıza gelecek heyete teslim edilecektir." dedi.

Adil Kurt: Dönüşte açıklama yapacağız

Milletvekili Adil Kurt, basın mensuplarının sorusu üzerine konuyla ilgili olarak şimdi açıklama yapmayacaklarını belirterek, ''Açıklamayı dönüşte yapacağız. İnşallah hayırlı haberlerle döneceğiz, bugün dönmeyi umuyoruz'' dedi.

Öte yandan heyetle birlikte Cizre ilçesine gelen BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Irak'a geçecek kişiler arasında bulunmadığı ancak dün ismi geçmeyen MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Çoban'ın heyete dahil olduğu dikkati çekti.

Tuncel: Bugün teslim etmeyebilirler

BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel, hakkında yurtdışına çıkış yasağı olduğu gerekçesiyle sınırdan dönmek zorunda kaldı.

BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel, Cizre'de kamu görevlilerini almaya giden heyetin gidişinin ardından yaptığı açıklamada, heyetin Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığını belirterek, atılan bu adımın önemli olduğunu söyledi.

Kamu görevlilerinin ailelerine teslim edilmesinin Türkiye'de Kürt sorununun çözülmesi noktasında başlayan sürece pozitif katkı sunacağını düşündüklerini kaydeden Tuncel, "Heyetimiz bölgesel Kürt yönetiminin olduğu yere geçtiler. Bugün itibariyle PKK'nın elindeki kamu görevlilerini alıp Türkiye'deki ailelerine teslim edecekler. Ama oradaki koşullar itibariyle bugün olamayabileceği yarına kalabileceği bilgisi bize geldi. Umarım bir sorun çımadan kamu görevlileri ailelerine ulaştırılır" diye konuştu.

8 kişiyi teslim alacaklar

Heyetin, kaçırılan bir kaymakam adayı, bir polis memuru ve 6 askeri bugün teslim almaları bekleniyor.

PKK'nın kaçırdığı görevlilerin isimleri ve kaçırıldığı tarihler şöyle;



Erler Reşat Çeçan, Hadi Gizli ve Ramazan Başaran: Diyarbakır-Bingöl karayolunda (6 Ağustos 2012)

Polis memuru Nadir Özgen: Van’ın Çatak ilçesinde (10 Eylül 2011)

Kaymakam adayı Kenan Erenoğlu: Muş-Diyarbakır arasında (12 Ağustos 2011)

Astsubay Abdullah Söpçeler: Diyarbakır-Lice karayolunda (9 Temmuz 2011)

Kemal Ekinci: Şırnak’ta (1 Ekim 2011)

Uzman Çavuş Zihni Koç: Diyarbakır’ın Lice ilçesinde (9 Temmuz 2011)