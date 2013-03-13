PKK'nın serbest bıraktığı kamu görevlileri Habur'a ulaştı

Türkiye’den K. Irak’a giden heyet, PKK’nın elinde bulunan 6’sı asker 8 kamu görevlisini teslim aldı. Heyet ve kamu görevlileri Habur Sınır Kapısı'ndaki Habur Mülki İdare Amirliği binasına geldi. Kamu görevlileri, sağlık kontrollerinin ardından aileleriyle buluşacak.

Değişik tarihlerde Diyarbakır, Van, Muş, Bingöl ve Şırnak'ta PKK tarafından kaçırılan 8 kamu görevlisini teslim almak için Kuzey Irak’a giden 6 kişilik heyet, görevlilerle buluştu.

Heyeti teslim edecek örgüt mensuplarının basın mensuplarına itiraz etmesi üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Sorunun giderilmesinin ardından, örgüt mensupları yanlarında kamu görevlileriyle heyetin yanına geldi.

Heyet, aylardır PKK'nın elinde bulunan görevlilerini teslim aldı. Heyet, görevlileri teslim alırken hazırlanan metne imza attı. Örgüt yöneticileri de aynı metni imzaladı.

'İnsani bir durum, karşılık beklemiyoruz'

Görevlileri teslim eden PKK’nın üç kişilik komitesinde yer alan Süleyman Şahin, Abdullah Öcalan’ın talebi üzerine bu adımı attıklarını söyledi.

Şahin, “Bu tamamen insani bir durum, herhangi bir karşılık beklemiyoruz” diye konuştu.

Şahin, PKK’nın ellerinde oldukları süre içerisinde kamu görevlilerine kötü muamele yapılmadığını da sözlerine ekledi.

BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt, atılan adımın süreç için yapılmış bir jest olduğunu dile getirdi.

Kurt, “Bir taraftan seviniyoruz, 8 kardeşimizi ailelerine götüreceğiz. Bir diğer yandan da üzülüyoruz, çünkü Kürt sorunu hâlâ çözülmüş değil” dedi.

BDP’li Kurt, girişime destek veren Kuzey Irak Kürt Yönetimi’ne de teşekkür etti.

MAZLUMDER Başkanı Ahmet Faruk Ünsal “Sekiz kardeşimizin özgürlüğüne kavuşmasında rol aldığımız için memnunuz” dedi.

Heyet, yapılan açıklamaların ardından 8 kamu görevlisiyle birlikte Türkiye'ye doğru yola çıktı. Kamu görevlileri ve beraberindeki heyet, saat 14.00'e doğru Habur Sınır Kapısı'ndaki Habur Mülki İdare Amirliği binasına geldi.

Kamu görevlililerini Habur Sınır Kapısı’nda bir heyet karşılayacak. Heyette, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı başkanlığındaki heyette savcı ve sağlık personeli de yer alacak.

Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından görevliler aylar sonra ailelerine kavuşacak.

PKK’nın kaçırdığı 8 kamu görevlisini teslim almak için 6 kişilik bir heyet, dün Kuzey Irak’a geçmişti.

Heyette şu isimler var: MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Çoban, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt ve Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu.

Türkdoğan: Olumlu davrandılar

Görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu vurgulayan İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan da “Az da olsa üzerlerinde bir tedirginlik var. Bu olayın barış sürecine katkı sunacağını düşünüyorum. Taraflar çok olumlu davrandı'' sözlerini kaydetti.

'Annesinin öldüğünü öğrendi'

İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici ise şöyle konuştu: “Moral motivasyonları iyiydi. Sadece yorgundular. Aylar sonra özgürlüklerine kavuşmanın sevincini yaşıyorlardı. Ekibin içerisinde tek üzüntülü olan Zihni Koç'tu. Annesini kaybettiğini orada öğrendi ve çok üzüntülüydü.”

Habur'a vardılar

Heyet, yapılan açıklamaların ardından 8 kamu görevlisiyle birlikte Türkiye'ye doğru yola çıktı. Kamu görevlileri ve beraberindeki heyet, saat 14.00'e doğru Habur Sınır Kapısı'ndaki Habur Mülki İdare Amirliği binasına geldi.

Kamu görevlililerini Habur Sınır Kapısı’nda bir heyet karşılayacak. Heyette, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı başkanlığındaki heyette savcı ve sağlık personeli de yer alacak.

Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından görevliler aylar sonra ailelerine kavuşacak.

Altı kişilik heyet

PKK’nın kaçırdığı 8 kamu görevlisini teslim almak için 6 kişilik bir heyet dün Kuzey Irak’a geçmişti.

Heyette şu isimler var: MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Çoban, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt ve Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu.

Propagandaya önlem

Öte yandan, açıklama yapan İçişleri Bakanı Muammer Güler, Habur’da herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını düşündüğünü söyledi.

Sınırda tedbirler aldıklarını belirten Güler, “Örgüt propagandasına yönelik hareket olmaması için önlem aldık” diye konuştu.

Aylar önce kaçırdılar

PKK'nın kaçırdığı görevlilerin isimleri ve kaçırıldığı tarihler şöyle;

Erler Reşat Çeçan, Hadi Gizli ve Ramazan Başaran: Diyarbakır-Bingöl karayolunda (6 Ağustos 2012)

Polis memuru Nadir Özgen: Van’ın Çatak ilçesinde (10 Eylül 2011)

Kaymakam adayı Kenan Erenoğlu: Muş-Diyarbakır arasında (12 Ağustos 2011)

Astsubay Abdullah Söpçeler: Diyarbakır-Lice karayolunda (9 Temmuz 2011)

Kemal Ekinci: Şırnak’ta (1 Ekim 2011)

Uzman Çavuş Zihni Koç: Diyarbakır’ın Lice ilçesinde (9 Temmuz 2011)

Ailelerine kavuştular

Uzun bir süreden beri PKK'nın elinde tutsak bulunan kamu görevlileri ailelerine kavuştu. Kavuşma anında duygusal anlar yaşandı. Çocuklarına kavuşan anne ve babalar gözyaşlarını tutamadı.