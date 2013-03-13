Habur'da olağanüstü 'buluşma' önlemi



PKK'nın, Türkiye'den giden heyete bu sabah Kuzey Irak'ta teslim ettiği 8 asker ve kamu personeli için, Habur'da olağanüstü önlemler alındı.

Kaçırılan kamu görevlilerinin teslim edilmesi ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Muammer Güler açıklamalarda bulundu.

Bakan Güler, "Öğle saatlerinde Habur'da karşı taraftaki Zaho'ya bağlı Halil İbrahim Kapısı'nda Kuzey Irak yetkilileri tarafından bizim yetkililerimize kaçırılan kamu görevlilerinin teslim edilmesini bekliyoruz. Herhangi bir propaganda ve şova yönelik bir hareketin olmaması bakımından biz gerekli önlemlerimizi aldık" diye konuştu.

'Herhangibir sıkıntının olmayacağını umuyorum'

8 Mart tarihinden itibaren Habur'da gerekli planı yaptıklarını belirten Bakan Güler, "Müsteşar yardımcımız başkanlığındaki ekibimiz orada çalışıyor. Öğle saatlerinde Habur'da karşı taraftaki Zaho'ya bağlı Halil İbrahim Kapısı'nda Kuzey Irak yetkilileri tarafından bizim yetkililerimize kaçırılan kamu görevlilerinin teslim edilmesini bekliyoruz. Günlerdir yaptığımız görüşmelerde bugünkü hareket tarzını da tespit ettik. Nasıl, hangi şartlarda alınacak, hangi nasıl davranılacak? Bunların hepsini belirledik. Herhangi bir sıkıntının olmayacağını umuyorum" dedi.

'Ailelerine kavuşmlarından başka hedefimiz yok'

Kaçırılan kamu görevlilerinin ailelerinin sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Bakan Güler, "Dün itibariyle 30'a yakın kaçırılan kamu görevlilerinin yakınları bulunuyor ve kendilerini misafir ettik. Kuzey Irak'taki yönetimden teslim aldıktan sonra kimlik ve adres tespiti yapacağız. Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra aileleri ile bizim tarafımızdaki kapıda kendilerini buluşturacağız. Daha sonra en yakın havaalanına intikallerini sağlayacağız. Herhangi bir propaganda ve şova yönelik bir hareketin olmaması bakımından biz gerekli önlemlerimizi aldık. Bu konuda herkesin sorumluluk içinde davranacaklarını umuyoruz. Bizim insani anlamda ailelerine kavuşmalarından başka hedefimiz yok" diye konuştu.

'Suriye tarafında yapılmış bir operasyonumuz yoktur'

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki saldırı ile ilgili olarak Bakan Güler, şunları söyledi : "Emniyet teşkilatı mensuplarının veya Türkiye'deki güvenlik güçlerinin hiçbirisi yurtdışında böyle bir operasyon icra etmemiştir. Söz konusu kişiler kapıdan girişte daha önce yapılan takipler neticesinde gözaltına alınmışlardır. Bizim Suriye tarafında yapılmış bir operasyonumuz yoktur. Görüntüleme, yüz tarama merkezimizin ve adli mercilerden alınan yetkiye göre yürütülen teknik takiplerin, geriye doğru giriş-çıkış kayıtları tek tek incelendi. Bağlantılar kuruldu ve daha sonra şahısların kimlikleri tespit edildi" dedi.

Bakan Güler, "Başka yerlerde eylem yapma hazırlığında olduklarını da biliyoruz. Her zaman böyle bir eylemin olabileceği yönündeki tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Onun araştırılması yapılıyor. 5 kişinin tutuklanmasından sonra 1 kişinin daha gözaltına alındığını söylemiştim. Onunla ilgili soruşturmamız sürüyor" diye konuştu.