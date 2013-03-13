PKK'nın kaçırdığı kamu görevlileri serbest bırakıldı



PKK'nın değişik zamanlarda kaçırdığı 8 asker ve kamu görevlisi, Türkiye'den giden heyete Kuzey Irak'ta teslim edildi.

Türkiye ’nin günlerdir kilitlendiği büyük buluşma bu sabah gerçekleşti. PKK ’nın kaçırdığı ve Abdullah Öcalan’ın ‘çözüm süreci’ kapsamında serbest bırakılmasını istediği 8 asker ve kamu personeli, dün Kuzey Irak’a giden bir heyete bu sabah teslim edildi. Heyette yer alan BDP milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, 'personeli güvenli bir şekilde teslim aldık' açıklaması yaptı.

Teslimat öncesi kriz

Kuzey Irak yönetimi ile Türk gazeteciler arasında dün akşam başlayan ve bu sabah devam eden ‘görüntü alma krizi’ nedeniyle kaçırılan 8 personelin heyete teslimi bir kaç saat gecikti.

Olaylar dün akşam BDP’nin Erbil temsilciliğinde başladı. Burada toplanan Türk gazetecileri teslimatın yapılacağı bölgeye götürmek üzere BDP tarafından Kuzey Irak yönetiminden 3 araç kiralandı.

Bu sabah, kaçırılan personeli alacak olan heyet Kürt Yönetimi’ni eşliğinde yola çıktı. Heyeti takip etmeye başlayan habercilerin yolu ise peşmergeler tarafından kesildi. Pasaportlarına el konan ve bir saat kadar bekletilen haberciler, heyetin buluşma noktasına gitmesinin ardından pasaportları teslim edilerek serbest bırakıldı.

Başka bir yoldan buluşma noktasına gitmeye çalışan Radikal ekibi, teslimatın gerçekleşeceği noktaya giden tüm yolların peşmergeler tarafından kesildiğini gördü.

Peşmergenin bu önlemleri Diyarbakır’dan bölgeye giden bazı yerel muhabirleri ise engelleyemedi. Daha önceden buluşma noktasına giden ve PKK’lılar ile birlikte heyetin gelmesini bekleyen gazeteciler, yeni bir krize neden oldu. Teslimat sırasında kesinlikle görüntü alınmasını istemeyen Kuzey Irak yönetimi, buluşma noktasında gazetecileri görünce durmadan yoluna devam ederek heyeti bölgeden uzaklaştırdı.

Kriz aşıldı, heyet PKK'lılarla buluştu

Yaşanan 'görüntü alma krizi' saat 10:30 sularında aşıldı. Kaçırılanları teslim edecek olan PKK'lılar ile onları teslim alacak heyet yeni bir buluşma noktasında bir araya geldi.

BDP milletvekilleri Hüsamettin Zenderlioğlu ve Adil Kurt, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici ile Mazlum Der Genel Başkanı Faruk Ünsal'dan oluşan heyet, saat 11:00 sularında 8 asker ve kamu personelini PKK’lılardan teslim aldı.

Gül: Sevindirici

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kaçırılan kamu görevlilerinin Türkiye'den giden heyete teslim edilmesine ilişkin, "İyi tabii ki muhakkak ki. Uzun süre memleketten uzakta olan ve haber alamadığımız vatandaşlarımızın sağ salim dönmesi sevindirici" dedi.