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Serbest bırakılan tutsaklar ailelerine kavuştu

PKK’nın serbest bıraktığı 8 kamu görevlisi aileleriyle buluştu. Buluşma sırasında duygusal anlar yaşandı

13 Mart 2013 19:17

Uzun bir süreden beri PKK'nın elinde tutsak bulunan kamu görevlileri ailelerine kavuştu. Kavuşma anında duygusal anlar yaşandı. Çocuklarına kavuşan anne ve babalar gözyaşlarını tutamadı 

8 kamu görevlisi Amadiye’den Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani’nin tasis ettiği ciplerle yaklaşık 10 araçtan oluşan konvoyla, sıkı güvenlik önlemleri altında Türkiye sınırına yakın Zaho İlçesi’ne ulaştı.

Saat 13.40 sıralarında Zaho’ya gelen konvoy yine sıkı güvenlik önlemleri altında ilçede hiç durmadan İbrahim Halil Sınır Kapısı’na giriş yaptı.

Buradaki işlemlerin ardından kamu görevlileri Habur Kara Hudut Kapısı İdare Amirliğ'nde yıllardır ayrı oldukları aileleriyle buluştu.

Buluşma sırasında duygusal anlar yaşandı ve aileler gözyaşlarını tutamadı.

 

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