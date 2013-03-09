PKK tutsakları için Kuzey Irak'a heyet gidecek

Abdullah Öcalan’ın çağrısını takiben PKK ’nın elinde tuttuğu kamu görevlisi ve güvenlik güçlerinin serbest bırakılmasına yönelik süreçte sona gelindi. Bir BDP milletvekilinin de bulunduğu 5 kişilik heyet önümüzdeki günlerde Kuzey Irak’a giderek rehineleri Türkiye’ye getireceği belirtildi. Heyetin programı sır gibi saklanıyor.

Radikal gazetesinden Rifat Başaran'ın haberine göre, CHP ’li Melda Onur’un elindeki rehine listesini İmralı’ya gidecek BDP heyetine vermesiyle başlayan süreçte sona gelindi. Öcalan, İmralı’da kendisiyle görüşen heyet aracılığıyla, PKK’ya haber alınamayan 16 kamu görevlisini serbest bırakması çağrısında bulundu. PKK’nın bu çağrıya olumlu yanıt vermesi üzerine rehinelerin ailelerine kavuşması için her iki taraf da çalışmalara başladı. PKK, ayrı ayrı yerlerde tuttuğu kamu görevlisi ve güvenlik güçlerini teslim etmek üzere aynı kampa getirirken, BDP ise 5 kişilik bir heyet oluşturdu. Ancak bu kez ikinci Habur görüntülerinin yaşanmaması için taraflar azami çaba sarf ediliyor.

Beş kişi yola çıkacak

Bir BDP milletvekili, bir DTK yöneticisi, İHD, Mazlum-Der ve Diyarbakır Barosu’ndan birer temsilci de heyette yer alacak. Heyet ilk olarak önümüzdeki günlerde Erbil’e gidecek. Erbil’de PKK’dan haber aldıktan sonra Süleymaniye yakınlarında kamu görevlilerini teslim alacak olan heyet, Erbil’deki Türkiye Başkonsolosluğuna getirecek. Burada kamu görevlilerinin Türkiye’ye geçmesi için yasal işlemler yapılacak. İlk olarak kimlikleri doğrulandıktan sonra sınırdan geçebilmeleri için seyahat belgeleri hazırlanacak. Yapılan işlemlerin ardından iki ayrı yolun izlenebileceği belirtiliyor. Heyet, PKK’dan alınan rehinelerle Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu görevlileriyle birlikte karayoluyla Habur’a gelerek buradan Diyarbakır’a geçecek. Ardından askeri uçakla kamu görevlileri evlerine ulaşacak. İkinci bir yol ise askeri bir uçağın Erbil’e giderek kurtarılanları Türkiye’ye getirmesi.