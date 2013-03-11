Güler: Tutsakların yarın serbest bırakılmasını bekliyoruz

İçişleri Bakanı Muammer Güler, yaptığı açıklamada PKK'nın elinde bulunan kamu görevlilerinin yarın serbest bırakılamasını beklediklerini söyleyerek, Habur'daki görüntünün bir benzerinin yaşanmasına müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Muammer Güler şunları söyledi:

''Kaçırılan kamu görevlileri ile ilgili olarak bir heyetin teşkil edildiği, 3 BDP milletvekili, Mazlum-Der Başkanı ve BDP Diyarbakır İl Başkanı'ndan oluşan bir heyetin yarın gideceği ve kamu görevlilerinin bize teslim edileceği ifade edildi. Biz Cuma gününden beri bir müsteşar yardımcımız ve emniyet üst düzey görevlileri başkanlığındaki bir heyeti Habur'da tutuyoruz. Kamu görevlilierinim inşallah ailelerine kavuşmalarını bekliyoruz.''