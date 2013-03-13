Güler: PKK'nın serbest bıraktığı kişiler görevlerine geri dönecek!

İçişleri Bakanı Muammer Güler, PKK'nın bugün teslim ettiği 8 kamu görevlisinin görevlerine geri döneceklerini söyledi

Güler, kamu görevlilerine ilişkin, ''Askeri şahıslar, onların tespitleri yapıldıktan sonra tabii ki görevlerine iadeleri sağlanacak. Kaymakam adayı için, polis için de benzer bir şey söz konusu'' dedi.

Güler, "Serbest bırakılmalarını insani buluyoruz. Ancak kaçırılmış olmaları hak ihlalidir, insani değildir. Asla tekerrür etmemesi gerekiyor" diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunan Güler, "Terörün bitmesi için çabalarını artırmalılar" dedi.

Bakan Muammer Güler, ailelere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.