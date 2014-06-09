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Politika

Sabahat Tuncel: Bayrak olayını tasvip etmiyoruz

Diyarbakır'da bir göstericinin Türk bayrağını indirmesini değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel, olayı tasvip etmediklerini söyledi

09 Haziran 2014 23:29

HDP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel, 8 Mayıs tarihinde Diyarbakır 2’inci Hava Kuvvet Komutanlığı’nda Türk bayrağının bir gösterici tarafından indirilmesini tasvip etmediğini söyledi.

 

Hassas dönemlerde bayrak konusunun gündeme geldiğini söyleyen Sabahat Tuncel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem HDP hem BDP olarak bu konudaki yaklaşımız biliniyor. Bu tür şeyleri tasvip etmiyoruz. Bunun üzerinden bir linç kampanyasının yürütülmesini de doğru bulmuyoruz. Sonuçta hassas bir süreçten geçiyoruz. Bu hassas sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için herkesin sağduyulu olması gerekir."

 

Aynı yaklaşımı kendimiz için de bekliyoruz

 

1996 yılında da benzer bir bayrak olayı yaşandığını hatırlata Tuncel , "Biz bu olayı tasvip etmiyoruz. Anlaşılan bir çocuk yapmış. Bizim bugüne kadar halkın değerlerine karşı olumsuz bir yaklaşımımız olmadı. Aynı yaklaşımı bugün kendimiz için de bekliyoruz. Hiçbir halkın rengi, kendisinin sembolleri saygısızlık yapmak kimsenin kabul edebileceği bir şey değildir. Bunu çok büyütülerek bir şeymiş gibi Türkiye gündemine dönüştürmek doğru değil. Bizi kaygılandırıyor. Bu süreçte olmaması gereken bir şey ama bir çocuğun gerçekleştiridiği bu olayı bir bütün bir halka mal etmek doğru değildir" diye konuştu.

 

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