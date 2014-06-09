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Genelkurmay'dan 'bayrak' açıklaması: Tahammül sınırlarını zorlayan eylem

Genelkurmay, Diyarbakır'daki askeri birlikte bayrak indirilmesiyle ilgili açıklama yaparak, eylemi yapan kişinin bulunup gerekli cezanın verileceğini belirtti

09 Haziran 2014 18:23

Diyarbakır'da 2. Hava Kuvveti Komutanlığı'ndaki Türk bayrağının indirilmesiyle ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama geldi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Tahammül sınırlarını zorlayan bu tür eylemlere karşı serin kanlı davranılmaya gayret sarf edilmektedir. Bölgeye sevk edilen tim tarafından şahsı ikaza yönelik havaya iki el uyarı ateşi yapılmış ve sesle ikazda bulunulmasına rağmen söz konusu şahıs bayrağımızı gönderden almıştır. Bu saldırıyı yapan kişinin bulunup gerekli cezanın verilmesinin takipçisi olunacaktır" denildi.

İşte Genelkurmay'ın internet sitesinden yapılan açıklama;

07 Haziran 2014 tarihinde Diyarbakır Lice ilçesinde hayatını kaybeden bir kişinin, 08 Haziran 2014 tarihinde Diyarbakır'da yapılan cenazesinin defnedilmesi maksadıyla toplanan bazı gruplar tarafından, Bağlar ilçe merkezinde kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmıştır.

Gösterici gruplar söz konusu cenazenin defnedildiği mezarlığın yakınında bulunan 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığına ait Kuzey Nizamiyesi bölgesinde bulunan bir nöbet kulübesine taşlı saldırıda bulunmuşlardır.

Bir kısmı çocuk olan göstericilerin arasında bulunan yüzü kapalı bir şahıs, nizamiye dış kapısından içeri atlayıp iki fens teli arasında bulunan araç kontrol bölgesine girerek, bayrak direğine tırmanmıştır. Bölgeye sevk edilen tim tarafından şahsı ikaza yönelik havaya iki el uyarı ateşi yapılmış ve sesle ikazda bulunulmasına rağmen söz konusu şahıs bayrağımızı gönderden almıştır.

Çocuklar ve kadınlar kullanılarak provakatif maksatlı yapıldığı, sivil ölümlerin amaçlandığı ve böylelikle kitlesel eylemlere zemin hazırlanması istendiği değerlendirilen ve tahammül sınırlarını zorlayan bu tür eylemlere karşı serin kanlı davranılmaya gayret sarf edilmektedir.

Yüce Türk Ulusunun sembolü, her zerresi şehit kanıyla bezenmiş bağımsızlığımızın işareti Türk Bayrağına, hiç bir değerden nasibini almamış bir şahıs tarafından saldırıda bulunulmasını nefretle kınıyor, bu saldırıyı yapan kişinin bulunup gerekli cezanın verilmesinin takipçisi olunacağının ve hiçbir kişi veya grubun Şanlı Türk Bayrağını dalgalandığı gönderinden indiremeyeceğinin bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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