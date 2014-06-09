Erdoğan: Bayrağı indirenin çocuk olması bizi ilgilendirmez, bedelini, o çocuk ve onu gönderenler ödeyecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lice'de 2. Taktik Kuvvet Komutanlığı'ndaki Türk bayrağının 14-15 yaşında olduğu ileri sürelen bir kişi tarafından indirilmesine ilişkin "Bayrağı indirenin bir çocuk olması bizi ilgilendirmez. Bedelini, o çocuk, onu oraya gönderenler ve orada bulunan askerdi, komutandı, bu teftişten sonra herkes bunun bedelini ödeyecek" dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın Diyarbakır'da bayrağın indirilmesine ilişkin açıklamaları şöyle:

"Bayrak indirilmesi konusu ile ilgili olarak, benim söyleyebileceğim en şiddetli cümle neyse onu benden duymuş olurdunuz. Müfettiş oradaki teftişi başlatmış durumdadır. Onun bir çocuk olması bizi ilgilendirmez. Bir çocuk bizim kutsalımız olan bayrağa el uzatmaya çalışırsa bunu bir bedeli olacaktır. Çocuktur diye bayrağımıza, kutsalımıza bu şekilde saldırması bizi ilgilendirmez. Bedelini, o çocuk, onu oraya gönderenler ödeyecek."

"Direğe tırmanıyor. Ve direkten bayrağımızı indirme cüretinde bulunabiliyor. Orada bulunan askerdi, komutandı, bu teftişten sonra herkes bunun bedelini ödeyecektir."

"Bölgedeki gelişmeler hususunda halka bir çağrıda bulunuyorum. Bu çözümsüzlük sürecini ortadan kaldırmaya yönelik adımlardır. Bu süreci provoke etmeye yönelik adımlardır."

En azından Diyarbakır'daki annelerin ortaya koyduğu tavrı, o bölgedeki herkesin ortaya koymasını istiyorum. Yol kesmek terörist işi, herkes bunu bedelini ödeyecektir.

Tokat'taki vatandaşın ortaya koyduğu tavrı aynı şekilde herkesin ortaya koymasını söylüyorum. Kalkıp da yol kesmek bu eşkıya işidir. Terörist işidir. Yol kesenler de bundan böyle bedelini onlar da ödeyeceklerdir. Kimsenin ülkemizin huzurunu bozmaya hakkı yoktur.

TCK çocukların işlediği suçlarda şu hükmü öngörüyor:

MADDE 31: Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.

Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan onbir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla olamaz.

Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz yıldan yirmidört yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası oniki yıldan fazla olamaz.

TCK'da bayrak indirmenin cezası nedir?

Türk Ceza Kanunu'nun 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama'başlığını taşıyan 300. Madde'si şöyle:

Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm, Anayasada belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak kullanılan her türlü işaret hakkında uygulanır.

İstiklal Marşını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu maddede tanımlanan suçların yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

'Çocuk olduğu için ateş edilmek istenmedi'

Aysel Alp'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Diyarbakır 2. Taktik Kuvvet Komutanlığı'nda yaşanan olayın ardından bölgedeki yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamada "Ramazan Baran'ın cenazesinin kaldırılması esnasında, askeri lojmanlar bölgesinden geçerken yüzü maskeli bir kişi, bayrak direğine tırmanmış. Ancak bu kişinin 18 yaş altı, 14-15 yaşlarında bir çocuk olması nedeniyle ateş edilmek istenmemiş. Sadece iki el uyarı ateşi açılmış. Askerler o sırada yoğun taşa maruz bırakılmış, bayrağı indiren göstericiye çocuk olması nedeniyle hassasiyet gösterilmiş ve müdahalede bulunulmamış'' ifadeleri kullanılmıştı.