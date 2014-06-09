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Cumhurbaşkanı Gül'den bayrak açıklaması: Çirkin saldırılar amacına ulaşamayacak

Diyarbakır'da 2. Taktik Kuvvet Komutanlığı'ndaki bayrağın gönderden indirilmesine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı, 'Bayrak hepimizin bayrağı, ortak sembolü ve en önemli değeridir' dedi

09 Haziran 2014 21:43

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyarbakır'da 2. Taktik Kuvvet Komutanlığı'ndan Türk bayrağının gönderden indirilmesine çok sert şekilde tepki gösterdi. Gül açıklamasında, "Bu ve benzeri çirkin saldırı ve tahrikler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır" ifadesini kullandı.

Gül'ün yazılı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: 
 
“Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı’nda direkteki Türk Bayrağı’nın bir gösterici tarafından indirilmesini şiddetle kınıyorum.

Bayrak hepimizin bayrağı, ortak sembolü ve en önemli değeridir. Millet olarak ezelden ebede uzanan tarihi yolculuğumuzda bağımsızlığımızı ve bunun için  verdiğimiz ortak mücadeleyi simgelemektedir.

Şunu açıkça vurgulamak isterim ki: Bu ve benzeri çirkin saldırı ve tahrikler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır.
Sorunların çözümü sürecinde, herkesi sorumlu davranmaya, provokatif eylem ve söylemlerden kaçınmaya çağırıyorum.”

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