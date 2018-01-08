Saadet Partisi Genel Başkanı: IMF'ye borcumuz kalmadı tamam ama uçan kuşa borcumuz var, iflas etmişsiniz

Türkiye’nin IMF’ye borcunun kalmamasına dair iktidardan gelen açıklamaları eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "IMF'ye borcumuz kalmadı tamam ama uçan kuşa borcumuz var şimdi. Devletin borcu 900 milyarı geçti. Onun için önümüzdeki sene bütçeye 86 milyar, ondan sonraki senede 95 milyar faiz koydular şimdiden. İflas etmişsiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı göstermek için gereken 100 bin imza için gereken noter ücretine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Böyle bir gücünüz yoksa zahmet etmeyin” açıklamasına da tepki gösteren Karamollaoğlu, "Kırk takla atsanız, 50 lira değil 150 lira olsa yine 300 bin imza toplayacağız” diye konuştu.

"Abdullah Gül açıklama yapınca hainlikten başladılar, nereden aldınız bu usülü?"

Saadet Partisi’nin Fatih İlçesi 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Karamollaoğlu’nun açıklamalarının satır başları şöyle:

-Bir KHK çıkarttılar, bu kararname ile 15-16 Temmuz kalkışmasında birtakım sivilleri o günkü hareketlerinden koruyacaklarını söylediler. Ama toplumda bir endişe doğdu. Öyle bir cümle kurulmuş ki, bu cümleden sade geçmiş 15 Temmuz değil ileride de birileri faydalanarak başka şeylere kalkışabilir. Bu bir tereddüt doğurdu. Adalet Bakanı da 'varsa bir yanlışlık düzeltiriz' dedi. Ama 'hayır' dediler. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çıktı, böyle bir tereddüt var, şu da düzeltilsin' gibi bir açıklama yapınca yer yerinden oynadı. Hainlikten başladılar… Nereden aldınız bu usulü, metodu. Bu usul ve metot Avrupa'da da yok ki. Bu usul sadece diktatörlükle yönetilen ülkelerde var. Oralarda fikir ve fikrin kıymeti yok. Sadece bir kişinin söylediği söz herkes ona itibar edecek, bunun dışında kimsenin sözüne itibar edilmeyecek O zaman doğruyu bulamazsınız ve bu ülkelerde kalkınma olmaz.

"İktidar itirazları ve yanlışları kabul etmiyor"

-ByLock meselesinde, o kadar rahatlar ki, sonunda hak yerini buldu. Hak yerini buldu ama haksız yere yatanın çektiği sıkıntıların karşılığını siz nasıl ödeyeceksiniz? Hiç umurlarında değil, 'bir yerde yanlışlık yaparız sonra düzeltiriz' diyor. Devlet böyle çalışmaz, devlet adaletin ve hakkın üzerine inşa edilir. Burada bir masum insanın ceza görmesi, bütün insanlığın ceza görmesi gibidir.

-İktidar itirazları ve yanlışları kabul etmiyor. Bunu ancak kendileri görecek ve söyleyecekler o zaman ancak kabul ediyorlar. Ben 'İstanbul'a ihanet ettik' diyemezdim ama sonunda kendisi dedi. İhanet çok büyük bir laf. 1994 yılından beri İstanbul sizin elinizde, sanki dün başladı bugün bitti. O başlangıçta bu ihanet yoktu sonradan geldi niye, rant aldı başını gidiyor.

-IMF'den bahseden var mı hiç? Bir zamanlar hep gündemimizdeydi. IMF'ye borcumuz kalmadı tamam ama uçan kuşa borcumuz var şimdi. Devletin borcu 900 milyarı geçti. Onun için önümüzdeki sene bütçeye 86 milyar, ondan sonraki senede 95 milyar faiz koydular şimdiden. İflas etmişsiniz.

"Kırk takla atsanız 50 lira değil 150 lira olsa yine 300 bin imza toplayacağız"

-Bir hak kullanılması için noter tasdiki ve ücret isterseniz bu haksızlık olur. Seçmek de, seçilmek de bir haktır. Bir kişi oy vermeye gittiği zaman ‘Koy şuraya on lira sonra oyunu atarsın' deniyor mu? Çünkü bu bir hak ve vazife, bunun için ücret alınmaz. Bir adam, bir aday gösterecekse sen hangi hakla ‘para ver' diyeceksin? Bunun için vatandaştan noter masrafı alınmamalı, o da güya bize laf çakıştırarak ‘Böyle bir gücünüz yoksa çıkmayın' diyor. Biz gücümüz olmadığından dolayı değil, Allah'ın izniyle kırk takla atsanız 50 lira değil 150 lira olsa yine 300 bin imza toplayacağız. Bu bizim davamız.