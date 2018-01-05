Baraj sisteminden hazine yardımına; Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na verdiği kitapçıkta neler var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Karamollaoğlu Saadet Partisi’nin hazırladığı uyum yasaları kitapçığını CHP Genel Başkanı'na verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, beraberindeki kurmayları ile birlikte dün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından parti girişinde karşılanan Karamollaoğlu, beraberindekiler ile birlikte genel başkanlık makamına geçti. İade-i ziyaret olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme sonrası ise her iki lider, beraber yaptıkları kısa açıklamalarda, uyum yasalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Uyum yasalarını konuştuk

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, söz konusu ziyareti iki sebepten ötürü gerçekleştirdiklerini ifade etti. Karamollaoğlu, “Biliyorsunuz dün (önceki gün) uyum yasaları ile ilgili görüşlerimizi kamuoyuna duyurmuştuk. Bugün de bu konuyu bütün siyasi parti liderlerinden ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne takdim etmek için geldik. Bu bizim ikinci görevimiz. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu, bizi daha önceden ziyaret etmişti. Bizim bir de iade-i ziyaret borcumuz vardı. Onu da yerine getirdik. Uyum yasaları ile ilgili konuyu kısa da olsa bir kitapçık halinde kendilerine takdim ettik. Uyum yasalarının referandumdan altı ay sonra çıkması gerekiyordu. Hukuken böyle olması icap ederken epeyce gecikti. Bu gecikme de bize bir fırsat vermiş oldu” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Demokrasinin kalitesi açısından önemli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise uyum yasaları ile ilgili yapılan çalışmayı Karamollaoğlu’nun kendilerine verdiğini söyleyerek, ülke meselelerine ilişkin de konuştuklarını kaydetti. Kılıçdaroğlu, “Ayrıca Türkiye’nin sorunlarını görüşme ve tartışma imkânımız da oldu. Bu tür ziyaretleri, demokrasimizin kalitesi açısından, sorunların tartışılması ve değişik görüşlerin karşılıklı taraflara aktarılması açısından son derece değerli ve yararlı görüyoruz. Bize aktarılan bilgileri büyük bir dikkatle inceleyeceğiz ve ilk fırsatta da kendilerine aktaracağız” dedi.

Anayasada düzenleme bulunmuyor

Seçim kanunları ve Siyasi Partiler Kanunu’na dair tekliflerin en başında yüzde 10 seçim barajı gelirken, engelli sistemin tamamen kaldırılması gerektiği belirtiliyor. Hazine yardımının bütün partilere hakça yapılması gerektiği ifade edilen kitapçıkta, partiler arası işbirliği imkânının oluşturulması için anayasal bir düzenlemenin olmadığı hatırlatıldı. Öte yandan cumhurbaşkanı adayı göstermek için gerekli 100 bin imzanın şeffaf ve kolaylaştırılması gerektiği kaydedildi.

TBMM TV, çalışmaları yayınlamalı

Saadet Partisi’nin Meclis İçtüzüğü’ne dair tekliflerinde ise öncelikli olarak ‘TBMM gündeminde denetim konuları için kesin gün ve sürelerin ayrılması’ yer alıyor. Grubu olan partilerin dışında Meclis’te olup da grubu olmayan siyasi partilere de söz hakkı verilmesi gerektiği kitapçıkta yer alırken, TBMM TV’nin Parlamento’nun bütün çalışmalarını yayınlaması gerektiği de vurgulanıyor. TBMM İçtüzüğü’nün güçlü ve etkin bir meclisi oluşturacak şekilde düzenlemesi gerektiğinin altı çizildi.

Her kesimin fikri alınmalı

‘Adil Sistem, Adil Seçim’ adlı kitapçığın takdim yazısında 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandum ile Anayasa’da önemli bir değişikliğe gidildiği hatırlatılırken, bu değişikliğin ülke idaresiyle ilgili bütün yasalarda düzenlemeleri ve değişiklikleri zorunlu kıldığı ifade edildi. Uyum yasaları yapılırken adalet ve kaliteli bir yönetim şeklinin ön şart olarak benimsenmesi tavsiyesinde bulunulan yazıda, toplumda düşünce üreten her kesimin fikirlerinden istifade edilmesi telkininde bulunuluyor.

Ziyarette kimler yer aldı?

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’na ziyaret sırasında Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya, Genel Başkan yardımcıları Mehmet Karaman ve Atik Ağdağ eşlik ederken Kılıçdaroğlu’na ise CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Genel Başkan yardımcıları Mehmet Bekaroğlu ve Haluk Koç eşlik etti.

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