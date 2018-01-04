Karamollaoğlu CHP'nin ardından iki partiye daha gidiyor

Bugün CHP'ye iade ziyareti gerçekleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yarın Büyük Birlik Partisi(BBP) Başkanı Mustafa Destici ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gülten'in Uysal ile görüşeceği belirtildi.

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SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun yarın saat 14.30'da BBP lideri Destici'yi saat 16.30'da ise DP Genel Başkanı Uysal ile makamında ziyaret edeceği kaydedildi. Görüşmelerde uyum yasalarının gündeme geleceği belirtilirken Karamollaoğlu'nun İyi Parti'den de randevu istediği iddia edildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşeceği belirtilen Karamollaoğlu’nun bu temaslarında cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanması gereken 100 bin imzanın maddi yük haline gelmemesi ve seçim barajının sıfırlanması konularını gündeme getireceği ifade ediliyor.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu bugün CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.