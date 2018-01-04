"Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu görüşmesinde Abdullah Gül de konuşuldu”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmesinde, son yayınlanan KHK’larla ilgili eleştirilerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki çatlak kamuoyu önünde yürütülen tartışmalarla da derinleşen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le ilgili de konuşulduğu kaydedildi.

Saadet Partisi (SP) lideri Karamollaoğlu, partisinin uyum yasaları konusundaki görüşlerini anlatmak üzere CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. 2014’te Saadet Partisi’nin Rize Belediye Başkanlığı için adayı olan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve CHP kurmaylarının da katıldığı toplantıda, ‘cephe siyaseti değil demokrasi ekseninde ortaklaşma’ görüşünün benimsendiği ifade edildi.

CHP, Karamollaoğlu’nun önerisini Meclis’te gündeme getirecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için gerekli olan 100 bin imzada noter koşulunun il ve ilçe kurulu üzerinden toplanılmasının daha sağlıklı olacağına ilişkin görüşlerine CHP liderinden de destek gelirken; alınan bilgiye göre, CHP uyum yasaları TBMM'ye geldiğinde bu öneriyi gündeme getirecek.

“Gül’ün son derece makul açıklamasına tahammül edemediler”

Liderlerin görüşmesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de gündeme geldi. Gül’ün son yayımlanan iki KHK’ye ilişkin muğlak ifadelere ilişkin görüşlerini açıklamasının ardından, AKP kanadından gelen açıklamalar hatırlatılarak, “Son derece makul ve bir devlet adamı yaklaşımıyla yaptığı açıklamasına bile tahammül edemediler” değerlendirmeleri yapıldı. Gelen bilgilere göre Gül’le ilgili konu, 2019 yılı hesaplara uzanmadan noktalandı.

Karşılıklı teşekkür

Oldukça samimi bir ortamda geçtiği kaydedilen görüşmede Rize çayı içildi, liderler birbirlerine referandumdan bu yana gerginliği tırmandırmayan yaklaşımları nedeniyle teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, "Bu tür ziyaretleri, demokrasimizin kalitesi, sorunların tartışılması ve değişik görüşlerin karşılıklı taraflara aktarılması açısından son derece değerli ve yararlı görüyoruz" dedi.

"OHAL mutlaka kalkmalı"

Alınan bilgiye göre, görüşmede OHAL’in mutlaka kaldırılması gerektiği belirtildi. “OHAL şartlarında seçime gidilmemeli, Türkiye’nin itibarı sarsılır” yorumları yapıldı. SP kanadının seçim kararı alındığında OHAL derhal kalksın diye anayasa değişikliği yapılabileceği önerisinde bulunduğu öğrenildi. Ama tek adam uygulamalarına karşı olan kesimlerin ortak noktada bulunmasına işaret edildi. Görüşmede, demokrasi ekseninde ortak buluşmanın kamplaşma ve cepheleşme olmadan sağlanması gerektiği vurgulanırken, ‘cephe siyaseti değil demokrasi ekseninde ortaklaşma’ görüşü benimsendi.