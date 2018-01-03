Saadet Partisi lideri, “Gül’ü aday göstermeyi düşünür müsünüz” sorusuna ne cevap verdi?

AKP’nin kurucularından eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme konusundaki fikirleri sorulan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cevap vermek için erken olduğunu söyledi. Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanlığı için aday göstereceğini ifade eden Karamollaoğlu, 'ortak aday’ın kamplaşmaya neden olacağı uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve selefi Gül arasında, son yayınlanan KHK’larla ilgili gerginliği de değerlendiren Karamollaoğlu, yaşananları “Bir bardakta fırtına koparmak” olarak nitelendirdi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AKP cephesinden Gül’e yöneltilen tepkiyi de eleştiren Saadet Partisi lideri, "Eski bir cumhurbaşkanının ‘benim tereedüdüm var’ demesinin hainlik olarak algılanmasını benim hafsalam almıyor. Aynı görüştesiniz zaten. Bir iki kelime değiştirmekte kime ne zararı olur? Bugün birlikte hareket edenler yarın rakip olabilirler. Aynı takımdaki atletler bile bazen aynı kulvarda birbirlerine rakip olabilirler. Aynı kulvarda koşmasını hainlik olarak olarak ifade etmek ne demokrasi ile ne de temel insan hürriyetleri ile bağdaşmaz” dedi.

"Aday çıkaracağız, cepheleşmeye karşıyız"

Saadet Partisi’nin başkent Ankara’daki genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Karamollaoğlu’nun açıklamlarının satır başları şöyle:

-(Cumhurbaşkanlığı seçimleri) Biz başlangıçta cepheleşmeye karşı olduğumuzu söyledik. Çünkü aynı kulvarda koşanlar bile yeri geldiği zaman rakip olabilir. Onun içinde cepheleşmeye karşıyız. Gözüken o ki bugün Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bunun karşısında başka adaylar çıkabilir mi? Meral hanım 'çıkacağım' dedi. Mecliste grubu bulunan partiler aday çıkarabilir. Biz de bir aday çıkaracağız. Şimdi bunu cepheleşme gibi görmek yanlış.

Akşener'in 'ittifak' teklifi

-(Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'nden cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi) Biz bunun çok erken olduğu kanaatindeyiz. Biz sadece 'bir aday çıkaracağız' dedik. Ama kim aday olacak, şunu ifade edeyim. Kim olursa olsun biz kendi siyasi kadromuz içerisinde değerlendirmeye tutacağız. Kadrolarımız arasında uygun görülen kişinin, kamuoyunda nasıl karşılık bulacağı konusunda bir çalışma yapacağız. Biz sadece ‘bir aday gösterelim’ diye değil, seçimi kazanmak için aday göstereceğiz.

-(İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘ittifak’ açıklamaları) Tabi onun için erken biraz.

"15 Temmuz seçim tarihi olabilir"

-(Kendi adaylığıyla ilgili soruya) Ben kendi inisiyatifimle aday olmam. Biz Saadet Partisi olarak kazanabilecek en güçlü adayı göstermeyi arzu ediyoruz. Çok farklı isimler ortaya çıkabilir" diye cevap verdi. Karamollaoğlu ayrıca, 15 Temmuz 2018'in erken bir seçim tarihi olabileceğini kaydederek, "Şimdi biz tahminde bulunuyoruz. Kararı Cumhurbaşkanı verecek. Biz gidişata bakıyoruz. 15 Temmuz bir seçim tarihi olabilir.

-(Erdoğan-Gül gerilimi) Ben buna 'bir bardak suda fırtına koparmak' derim. Hadise o kadar basit. Sonuçta iki taraf da aynı fikirleri söylüyor. Eğer eski bir Cumhurbaşkanı kendisinin bağlı olduğu bir siyasi parti kanun çıkardığında endişesini yerine getirmiş, 'bir tereddüt var' dediyse bunu hainlikle itham etmek, ona karşı bir kampanya başlatmak yanlış olur.