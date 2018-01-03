Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın saat 12.00'de SP lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya geleceği belirtildi. Görüşmenin CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşeceği kaydedildi.

Karamollaoğlu'nun CHP'ye iade-i ziyarette bulunacağı ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği kaydedildi. Görüşmede "Abdullah Gül"ün konuşulacağı belirtildi.

Karamollaoğlu'nun ayrıca yarın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de görüşebileceği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu, referandumda 'Hayır' diyen partiler teşekkür ziyareti kapsamında Saadet Partisi'ni de ziyaret etmişti.

Karamollaoğlu da CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'nü desteklemiş, Kılıçdaroğlu'nun demokratik bir tercihi olarak gördüklerini açıklamıştı.