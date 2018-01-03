T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 12.00'de SP lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşecek

03 Ocak 2018 18:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın saat 12.00'de SP lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya geleceği belirtildi. Görüşmenin CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşeceği kaydedildi.

Karamollaoğlu'nun CHP'ye iade-i ziyarette bulunacağı ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği kaydedildi. Görüşmede  "Abdullah Gül"ün konuşulacağı belirtildi. 

Karamollaoğlu'nun ayrıca yarın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de görüşebileceği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu, referandumda 'Hayır' diyen partiler teşekkür ziyareti kapsamında Saadet Partisi'ni de ziyaret etmişti.

Karamollaoğlu da CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'nü desteklemiş, Kılıçdaroğlu'nun demokratik bir tercihi olarak gördüklerini açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor..

ETİKETLER

Kemal KılıçdaroğluTemel Karamollaoğlugörüşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24