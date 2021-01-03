Saadet Özen'den Prof. Dr. Bulu'ya: Mektubunuzda teşekkür ettiğiniz Ayşe Buğra’nın eşi Osman Kavala’nın durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tarihçi-çevirmen Saadet Özen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü'ne atanan ve ilk açıklamasında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra'ya teşekkür eden Prof. Dr. Melih Bulu'ya, "Mektubunuzda teşekkür ettiğiniz Ayşe Buğra’nın eşi Osman Kavala’nın durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hani aynı gemideyiz, demişsiniz ya, Ayşe Buğra’ya da bunu söyleyebilecek misiniz?" düşüncesini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan, 2015 seçimlerinde AKP'den 1.bölge milletvekili aday adayı olmasıyla tartışmaların odağındaki Prof. Dr. Melih Bulu yaptığı açıklamada, "Boğaziçi’nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi’ne zarar verir" görüşünü savundu. Bulu, mektubunda "Bir Boğaziçili olarak üzerimde emeği olan başta Güven Alpay, Deniz Gökçe, Muzaffer Bodur, Hayat Kabasakal, Mustafa Diler, Özer Ertuna, Refik Erzan, Ayşe Buğra, Ayşegül Toker, Cem Bahar ve Taner Bilgiç olmak üzere bugünlere gelmemde emeği olan bütün hocalarımı da saygıyla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Saadet Özen kimdir?

Saadet Özen ortaokul ve liseyi Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Manaki Kardeşler’in Jöntürk Devrimi sırasında çektiği film ve fotoğraflar hakkında yazdığı tezle Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Saadet Özen bağımsız araştırmacı olarak Osmanlı devrinde görsel malzemenin politik anlamları ve turizm tarihi alanlarında çalışıyor. Yayımlanan kitapları arasında 150 Yılın Tanığı Notre Dame de Sion (2006) ve Çukulata, Çikolatanın Yerli Tarihi (2014) yer alıyor. Özen, doktorasına Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales'te (EHESS) devam ediyor.

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