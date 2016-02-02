Ruşen Çakır: Arınç'la görüştüm, "Bu böyle gitmez" dedi

Kısa bir süre önce Habertürk'teki yazılarına son verilen gazeteci Ruşen Çakır, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik eleştirileri sonrası ağır suçlamalarla iktidara yakın medya tarafından hedef alınmasına sert açıklamalarla cevap veren AKP kurucularından eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile görüştüğünü, gidişattan rahatsız olan Arınç'ın "Bu böyle gitmez" dediğini söyledi.

Arınç'ın kişisel Twitter hesabından paylaştığı altı sayfalık açıklamayı Periscope'tan yaptığı canlı yayınla değerlendiren Çakır, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de yakin zamanda bir açıklama yapabileceğini ifade etti.

subuohaber.com'da yer alan habere göre Ruşen Çakır'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gazeteci Ruşen Çakır Periscope yayınında Bülent Arınç'ın açıklamalarını değerlendirdi. İşte Çakır'ın açıklamalarından satır başları: Bülent Arınç'ın bu çıkışlarının AKP içerisinde şu aşamada çok fazla şeyi değiştirme imkanı yok. Ancak şunu unutmamak lazım, AKP'yi var eden kurucu kadrolar içerisinde Arınç konumunda olan çok sayıda insan var. Bunların bir kısmının ismi unutulmuş olabilir. Ancak Abdullah Gül var ismi unutulmayanlardan. O sessiz kalmayı tercih ediyor. Arınç'ın böyle sesini çıkarmayı sürdürmesiyle Gül'den de bir takım şeyler duyabiliriz. Onun dışında Refah'tan Fazilet'ten gelen çok sayıda isim etkileri azalmış olsa bile bir takım şikayetler dile getiriyorlar.

Bülent Arınç rahatsız

Bülent Arınç rahatsız. Rahatsızlığını dile getiriyor. Rahatsızlığının sadece kendisinin dışlanması ile ilgili olduğunu sanmıyorum. Bildiğim kadarıyla Bülent Arınç isteseydi bu dönem de tekrar milletvekili olabilirdi. Ancak Davutoğlu'nun ısrarlarına rağmen aday olmak istemedi. Bunun sadece kişisel bir rahatsızlık olduğunu sanmıyorum. Arınç'ın açıklamalarıyla gidişattan memnun olmadığını görüyoruz. Memnun olmadığı hususların bilhassa demokratikleşme, basın özgürlüğü ve Kürt meslelesi olduğunu söyleyebiliriz.

Arınç: Bu böyle gitmez

Arınç'ın açıklamalarından bir şey çıkacağını sanmıyorum. Bugün kendisiyle yaptığım sohbette de bu izlenimi edindim. Ama şunu net bir şekilde söylüyor "Bu böyle gitmez". Arınç'ın " Bu böyle gitmez" demesinin bir anlamı var. Bülent Arınç ve diğer küskünlerden Erdoğan'ın tek başına AKP iktidarını kontrol ediyor olmasından rahatsız olan AKP'nin kurucu ağabeylerinin bir araya gelip burada bir şeyleri değiştirme imkanı kesinlikle yok. Ama eğer AKP iktidarı net bir şekilde krize girerse ki 7 Haziran bunun bir işaretiydi, bu kişilerin belli bir anlamı olabilir.

AKP'ninalternatifi nasıl çıkar?

AKP içerisinde küskünlerin bir araya gelerek değişitirebileceği çok fazla bir şey yok. Ancak AKP'nin alternatifinin bu tür isimlerin de olduğu ama AKP ile hiçbir ilişkisi olmayan siyasi yelpazenin değişik yerlerinde yer alan insanların buluşmasıyla belki bir şey çıkabilir. Ama bu aşamada bunun için hayli erken. Çünkü Erdoğan şu an çok güçlü. Ama Erdoğan'ın bu gücünü sağlayan Arınç gibi insanların çıkışını görünce Erdoğan'ın aslında o kadar da güçlü olmadığını görüyoruz.