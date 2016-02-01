Akdoğan, Arınç'ın "Dolmabahçe'yi biliyordu" dediği Erdoğan'ı savundu: Tavrı net, speküle etmek art niyet

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Dolmabahçe mutabakatı doğru değil" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın söz konusu açıklamadan haberi olduğu iddialarıyla ilgili olarak "Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı net, speküle etmek art niyetliliktir" dedi. AKP'nin kurucuları arasında yer alan, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, önceki gün CNN Türk'te katıldığı programda "Dolmabahçe Mutabakatında okunan metin hükümetin önüne gelinmişti. Oturma düzenine kadar her şey kararlaştırılmıştı. Cumhurbaşkanının haberi olduğunu biliyorum tahmin ediyorum. Yalçın Akdoğan anında haberi olduğunu aktarmıştı" ifadelerini kullanmıştı.

Mutabakatının açıklanırken hükümet heyetinde yer alan Yalçın Akdoğan, "HDP'li milletvekillerinin yasamayla ilgili bakan olarak benimle ve ilgili arkadaşlarımızla yaptıkları ve İmralı'nın silah bırakma çağrısını açıklayacakları görüşmeyi bir ortak mutabakat metni gibi takdim etmeleri, arkasından ortaya koydukları söylemler ve tavırlar süreci istismar ettiklerini göstermiştir" dedi.

Akdoğan, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı net, speküle etmek art niyetliliktir. Cumhurbaşkanımızın tekrar tekrar bu tartışmanın içine çekilerek polemik konusu yapılması son derece yanlıştır. Cumhurbaşkanımızın son derece net olan açıklamasının speküle edilecek bir tarafı yoktur" diyen Akdoğan "Sayın Erdoğan'ı süreçte negatif konuma oturtma çabası da beyhudedir. Çünkü terörün son bulması ve örgütün silahları gömmesini amaçlayan 'Çözüm Süreci'nin mimarı odur. 2003'ten itibaren yapılan reformların ve hizmetlerin altında onun imzası bulunmaktadır.

HDP'li milletvekillerinin yasamayla ilgili bakan olarak benimle ve ilgili arkadaşlarımızla yaptıkları ve İmralı'nın silah bırakma çağrısını açıklayacakları görüşmeyi bir ortak mutabakat metni gibi takdim etmeleri, arkasından ortaya koydukları söylemler ve tavırlar süreci istismar ettiklerini göstermiştir. Bağlamından saptırılarak oluşturulan algı ise gerçeğin önüne geçmiştir. İmralı'nın silah bırakma çağrısının devlete ve hükümete karşı bir kazanım gibi sunulması, ardından takındıkları negatif tavırlarla bu iradenin de arkasında durmamaları farklı bir görünüm oluşturmuştur. Bunların ancak demokratik siyaset zemininde tartışılacak konular olabileceği o günkü beyanımızda da görülecektir. Hükümetimizin şu an yoğunlaştığı mesele devletimize ve milletimize karşı eylemler gerçekleştiren terör örgütüne karşı etkin ve kararlı bir mücadele ortaya koymak, insanımızı kucaklamak, şehirlerimizi huzur ve güvenlik temelinde ihya etmektir."