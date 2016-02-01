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AKP medyasında Bülent Arınç'a linç operasyonu!

'Cübbeli Bülo', 'FETÖ hamisi', 'Manisalı Lawrance', 'siyasi cenaze', 'Gezicilerin kalkanı'

01 Şubat 2016 15:18

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, CNN Türk’te Taha Akyol’un "Eğrisi Doğrusu" programında, AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerine hükümet kanadından ve AKP'ye yakın medya organları tarafından linç operasyonu başlatıldı.

 

Güneş: Cübbeli Bülo!

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilân-ı aşk etmesiyle bilinen iş adamı Ethem Sancak'a ait Star Medya Grubu bünyesindeki Güneş gazetesi, Arınç'ın Gülen cemaatine yönelik 'paralel yapı' operasyonlarını eleştirirken sarf ettiği "Üstüme cübbeyi tekrar geçirmeyi arzu ediyorum" sözlerini "Cübbeli Bülo" başlığıyla dünkü (31 Ocak  2016) manşetine taşıdı. 

 

Star: Maske düştü Arınç göründü; FETÖ hamisi!

 

Yine aynı gruba bağlı Star gazetesi de dünkü birinci sayfasında “Maske düştü Arınç göründü” başlığıyla Arınç'ı hedef aldı. Haberde, "Çaktırmadan FETÖ'ye hamilik yapınca hem kabine, hem Meclis dışında kalan Bülent Arınç, Açıkca FETÖ'ye, Gezicilere sahip çıktı. HDP'ye göz kırptı, Aydın Doğan'a yaranmaya çalıştı" ifadeleri yer aldı.

Star, Arınç'ı hedef alan haberlerine bugün de devam ederek, "FETÖ hamisi" başlıklı bir haberi birinci sayfasından yayımladı. Tarım Bakanı Faruk Çelik'in "Bu tarz konuşması şık değil, doğru bulmuyorum" sözleri hatırlatıldığı haberde Arınç için "Aydın Doğan'ın kanalında FETÖ hamiliğine soyunup, Gezicilere kalkan oldu" dendi. 

 

Akşam: Paralel yapının ağzıyla konuştu

 

Arınç'ın sözlerini “Paralel yapının ağzıyla konuştu” başlığıyla dünkü birinci sayfasına taşıyan Akşam gazetesinin haberinde, "Arınç, paralel yapının terör örgütü olduğu gerçeğini reddetti" yorumu yapıldı. 

 

'Troliçe' göndermesine Hilal Kaplan'dan cevap: Siyasi cenaze; Manisalı Lawrence!

 

Sabah yazarı Hilal Kaplan, Bülent Arınç'ın aynı programda "Bir zaman troller diyorduk, meğer bunların kadın olanları da varmış. Onlara da bizim camiada troliçe diyorlar. Bizim camiada bunlar isim isim de biliniyor" sözlerine Twitter'dan yanıt verdi. Kaplan, Arınç'ın Twitter fenomeni Fuat Avni ile ilgili bir sözünün de yer aldığı fotoğrafı paylaşarak altına "Trollün hası" notunu düştü. Arınç için "Manisalı Lawrence" benzetmesi yapan Kaplan, tweetinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Manisalı Lawrence'ın son çırpınışları ama faydasız; siyasî cenazeleri dikkate almıyoruz."

 

Yalçın Akdoğan'dan Dolmabahçe yanıtı

 

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmenin içeriğini bilmediğini iddia etttiği Dolmabahçe Mutabakatı’ndan haberi olduğunu söyleyen Arınç'ın sözlerine "Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı net, speküle etmek art niyetliliktir" karşılığını verdi.

 

AKP kanadından tepkiler:
Sevabıyla günahıyla her şeye ortak

 

AKP Grup başkanvekillerinden Naci Bostancı, “Unutmayalım, Arınç sevabıyla günahıyla her şeye ortak olan bir insan" yorumu yaparken, bir diğer AKP'li Grup Başkanvekili Bülent Turan da "Eğer yola beraber çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu kaybedersin hem de dostunu, demiş büyükler. Keşke daha hassas davransa ve sevenlerini üzmese Sayın Arınç" eleştirisinde bulundu. 

 

"Bu yolda dönenler oldu,
mum gibi sönenler oldu”

 

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Arınç'ın açıklamaları sırasında “Yarabbi, sen bizleri menfaati bitince; sahibi olduğu bütün makamları borçlu olduğu yol arkadaşına sırtını dönen insanlardan muhafaza eyle” tweeti atarken, AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal da, “Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu” mesajıyla birlikte Ahmet Kaya’nın “Yorgun Demokrat” şarkısını paylaştı.

Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe mutabakatından haberi olduğunu biliyorum

Arınç neler söylemişti?

 

Eski Başbakan Yardımcı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, 29 Ocak'ta CNN Türk'te Taha Akyol'un hazırlayıp sunduğu "Eğrisi Doğrusu" programına katılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmenin içeriğini bilmediğini iddia etttiği Dolmabahçe Mutabakatı’ndan haberi olduğunu söylemişti. 

Can Dündar ve Erdem Gül’e ‘ağır suçlamalar‘ yöneltildiğini belirten Arınç, “Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları ve diğer konularla bağlantı kuruyorum böyle bir suçtan dolayı tutuklanması ceza verilmesi normalde mümkün değil. Bu, yargının içine düştüğü veya düşürüldüğü bir durumdur. Bundan kurtulmak lazım” diye konuşmuştu.

"Çözüm süreci adı değişerek yarından tezi yok başlatılmalı" diyen Arınç, "HDP'nin dışında aktör yoksa onu güçlendirmek gerektiğini" belirtmişti.

 

Arınç, hükümetin dış politikayı Meclis ile birlikte yürütmesi gerektiğini söylerken "Meydan mitinglerinde hamaset yaparak dış politika olmaz. Hamasetle tarih, şiir olur. Hamasete kapılıp aslanlar gibi çıkarsanız her an nota alabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

"Bir zaman troller diyorduk, meğer bunların kadın olanları da varmış. Onlara da bizim camiada troliçe diyorlar" diyen Arınç, şunları söyledi:

"Bizim camiada bunlar isim isim de biliniyor. Hatta bu troliçelerin bazıları başlarındaki o güzel örtüleriyle birlikte mesala sayın Başbakan bir gün Dolmabahçe ofisinde şöyle hanımını da almış Beşiktaş'ta bir yürüyelim demiş. Bir kitapçıya girmişler, kitapçıdan biraz kitap bakmışlar. Çıkmışlar bir kestaneciden kestane almışlar. Şöyle bir Sinanpaşa Cami'nin önünden Barboros Bulvarı'na doğru gitmişler... ertesi gün bu troliçelerden bir tanesi; 'Senin gittiğin kitabevi var ya. Taraf gazetesinin patronun bilmem ne yayınevi, yarın ertesi gün de Sözcü'ye gidersin.' Bunu bir Başbakan'a karşı söylüyorlar."

 

 

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