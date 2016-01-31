Güneş gazetesi, 'paralel yapı' operasyonlarını eleştiren Arınç'ı 'Cübbeli Bülo' ilan etti!

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Star Medya Grubu bünyesindeki Güneş gazetesi, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, Gülen cemaatine yönelik 'paralel yapı' operasyonlarını eleştirirken sarf ettiği "Üstüme cübbeyi tekrar geçirmeyi arzu ediyorum" sözlerini bugünkü manşetine taşıdı. Aynı zamanda avukat da olan Arınç için "Cübbeli Bülo" yakıştırması yapılan haberde, "Aydın Doğan, hükümeti yıpratmak için bu kez Taha Akyol üzerinden Bülent Arınç operasyonu çekti" ifadeleri yer aldı.

Arınç, önceki gün (30 Ocak 2016) CNN Türk'te Taha Akyol'un Eğrisi Doğrusu programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik eleştiriler yöneltmişti. Bu eleştirilere tepki gösterilen haberde, "özellikle AKP tabanından Arınç’a büyük tepki yağdığı" belirtilerek, "Arınç’ın son çıkışı ‘gündeme gelme çabası’ olarak yorumlandı" dendi.

"Abdüllatif Şener'i hatırlattı"

"Arınç’ın böyle bir dönemde yeniden ortaya çıkması, AK Parti’den ayrılıp parti kurduktan sonra hüsrana uğrayan Abdüllatif Şener'i hatırlattı" denen haberde, şu görüşlere yer verildi:

"Aydın Doğan tarafından parlatılan ve sıkça gündeme getirilen Şener bakanlık yaptığı partiden istifa etmiş, bir parti kurarak seçimlere girmişti. Seçim barajına yaklaşamayan Şener, bağımsız aday olmuş ancak yine de başarı elde edememişti. Arınç, şimdilerde siyasete çok uzak olan bu isimlere benzetildi."

Güneş'in bugünkü birinci sayfası şöyle: