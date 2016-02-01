Arınç'tan iktidara yakın medyaya yanıt: Yıkmaya çalıştığınız bu çınarın altında güneş görmemiş çok hakikat var!

AKP’nin kurucularından eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç, 29 Ocak'ta CNN Türk'te Taha Akyol'un hazırlayıp sunduğu "Eğrisi Doğrusu" programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik eleştirileri sonrası iktidar kanadından ve AKP'ye yakın medya tarafından gelen ağır suçlamalara kişisel Twitter hesabından paylaştığı 7 maddelik bir açıklamayla cevap verdi.

Kendisini hedef gösteren hükümete yakın gazetelere, ‘troliçe’ diye nitelediği Sabah yazarı Hilal Kaplan’a ve Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın’a üstü kapalı ifadelerle gönderme yapan Arınç, “Unutulmamalıdır ki yıkmaya çalıştığınız çınarın gölgesinde güneş görmemiş daha birçok hakikat gölgeleniyor” dedi.

Hilal Kaplan’a: ‘Taraf’ın ‘Lawrance'i’

Arınç, ‘troliçe’ sözünü üzerine alarak, “Siyasi cenazeleri dikkate almıyoruz” diyen Hilal Kaplan’a, “Program sırasında troliçe sözüyle kimi kastettiğimi herkes çok iyi biliyordu. Nitekim yarası olan gocundu ve daha program bitmeden şahsıma hakaret etti. Bu kadın yazara birisinin cevabı gibi ‘Taraf’ın ‘Lawrancesi’ demek istemem. Onu bu hakareti ve yargı süreciyle başbaşa bırakıyorum” diye yanıt verdi. Arınç, Kaplan’ı ‘kişilik hakkı, edep, saygı, sorumluluk bilmeyen ve hoşgörü tanımayan kişi‘ olarak tanımladı.

"Linç kampanyası heves sahiplerinin kursaklarında kalabilir"

Arınç eleştirileri nedeniyle kendisini hedef alan hükümete yakın medyaya da şöyle tepki gösterdi:

“Programdan sonra belki de aldıkları talimatla eski çınarı yıkmak hevesiyle manşetlerden, tv programlarından, gazete köşelerinden, sosyal medya ve diğer mecralardan şahsıma yönelik başlatılan linç kampanyası heves sahiplerinin kursaklarında kalabilir. Zira tez canlı bazı arkadaşlarımızın iddialarıyla gerçekler arasında pamuk ipliği kadar bile bir bağ yokken bu kampanya yine size döner ve cümle alem size güler.”

‘Abdurrahim Boynukalın’a:

Baktıkça cehaletinden utansın’

İsim vermeden dedesiyle birlikte siyaset yaptığını ve 1987 doğumlu olduğunu hatırlattığı AKP’li Abdürrahim Boynukalın’ın kendisini ‘sahip olduğu bütün makamları borçlu olduğu yol arkadaşına sırtını dönmek’le itham ettiğini belirten Arınç, Boynukalın’a özel siyaset hikâyesini de yazdı.

Arınç, ‘cehalet’ içinde olduğunu söylediği Boynukalın’a, “Müfterinin üzerime sıçratmak istediği cehalet çamurundan bir hakikat heykeli yapıp yine ona hediye etmektir niyetim. Ta ki her baktıkça cehaletinden tekrar tekrar utansın” diye yanıt verdi.

"Yıkmaya çalıştığınız bu çınarın altında

güneş görmemiş çok hakikat var!"

Arınç, daha açıklamadığı çok şey olduğunun sinyalini bir kez daha vererek, “Unutulmamalıdır ki yıkmaya çalıştığınız çınarın gölgesinde güneş görmemiş daha birçok hakikat gölgeleniyor. Yıkmayı, yıkıcı olmayı değil, yapmayı yapıcı olmayı hevesleri değil akıl ve izanları salık veririm” ‘tavsiyesi’nde bulundu.

Arınç'ın Twitter'dan paylaştığı 7 maddelik açıklaması şöyle:

Arınç neler söylemişti?

Eski Başbakan Yardımcı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, 29 Ocak'ta CNN Türk'te Taha Akyol'un hazırlayıp sunduğu "Eğrisi Doğrusu" programına katılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmenin içeriğini bilmediğini iddia etttiği Dolmabahçe Mutabakatı’ndan haberi olduğunu söylemişti.

Can Dündar ve Erdem Gül’e ‘ağır suçlamalar‘ yöneltildiğini belirten Arınç, “Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları ve diğer konularla bağlantı kuruyorum böyle bir suçtan dolayı tutuklanması ceza verilmesi normalde mümkün değil. Bu, yargının içine düştüğü veya düşürüldüğü bir durumdur. Bundan kurtulmak lazım” diye konuşmuştu.

"Çözüm süreci adı değişerek yarından tezi yok başlatılmalı" diyen Arınç, "HDP'nin dışında aktör yoksa onu güçlendirmek gerektiğini" belirtmişti.

Arınç, hükümetin dış politikayı Meclis ile birlikte yürütmesi gerektiğini söylerken "Meydan mitinglerinde hamaset yaparak dış politika olmaz. Hamasetle tarih, şiir olur. Hamasete kapılıp aslanlar gibi çıkarsanız her an nota alabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

"Bir zaman troller diyorduk, meğer bunların kadın olanları da varmış. Onlara da bizim camiada troliçe diyorlar" diyen Arınç, şunları söyledi:

"Bizim camiada bunlar isim isim de biliniyor. Hatta bu troliçelerin bazıları başlarındaki o güzel örtüleriyle birlikte mesala sayın Başbakan bir gün Dolmabahçe ofisinde şöyle hanımını da almış Beşiktaş'ta bir yürüyelim demiş. Bir kitapçıya girmişler, kitapçıdan biraz kitap bakmışlar. Çıkmışlar bir kestaneciden kestane almışlar. Şöyle bir Sinanpaşa Cami'nin önünden Barboros Bulvarı'na doğru gitmişler... ertesi gün bu troliçelerden bir tanesi; 'Senin gittiğin kitabevi var ya. Taraf gazetesinin patronun bilmem ne yayınevi, yarın ertesi gün de Sözcü'ye gidersin.' Bunu bir Başbakan'a karşı söylüyorlar."