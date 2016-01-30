Arınç 'troliçe' benzetmesi yaptı, Hilal Kaplan üstüne alındı: 'Manisalı Lawrence'ın son çırpınışları!

Eski Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın dün "Bir zaman troller diyorduk, meğer bunların kadın olanları da varmış. Onlara da bizim camiada troliçe diyorlar. Bizim camiada bunlar isim isim de biliniyor" sözlerine Sabah yazarı Hilal Kaplan'dan yanıt geldi. Kaplan, kişisel Twitter hesabından Bülent Arınç'ın Twitter fenomeni Fuat Avni ile ilgili bir sözünün de yer aldığı fotoğrafı paylaşarak altına "Trollün hası" notunu düştü. Kaplan, Arınç için "Manisalı Lawrence" benzetmesi yaptı. Kaplan, tweetinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Manisalı Lawrence'ın son çırpınışları ama faydasız; siyasî cenazeleri dikkate almıyoruz."

17 Aralık yolsuzluk operasyonlar sürecinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen için "Modern Lawrence" benzetmesi yapmıştı.

Arınç, dün CNN Türk'te katıldığı Taha Akyol'un "Eğrisi Doğrusu" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'ye yönelik bazı eleştirilerde bulundu.

Arınç'ın açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

"Bizim camiada onlara troliçe diyorlar"

"Bazı gazetelerdeki yazarlar ki yazar demeye bin şahit ister. Ben bazısının yazısını okuyorum ne paragraf var ne virgül ne nokta var. Asker mektubu gibi derdik biz eskiden. Bir başlıyor tam sayfa içinde 'bak, akıllı ol, benim sözümü tutu, yaparsan böyle sırtını sıvazlarım, ya da hesabını görürüm. Kabadıyalanma efelenme filan... Bunların kim olduklarını az çok herkes de biliyor. Belki şimdi bugünkü görüşmelerimizden bile ne anlamlar çıkartacak böyle akbabalar vardır mutlaka. Bir zaman troller diyorduk, meğer bunların kadın olanları da varmış. Onlara da bizim camiada troliçe diyorlar. Bizim camiada bunlar isim isim de biliniyor. Hatta bu troliçelerin bazıları başlarındaki o güzel örtüleriyle birlikte mesala sayın Başbakan bir gün Dolmabahçe ofisinde şöyle hanımını da almış Beşiktaş'ta bir yürüyelim demiş. Bir kitapçıya girmişler, kitapçıdan biraz kitap bakmışlar. Çıkmışlar bir kestaneciden kestane almışlar. Şöyle bir Sinanpaşa Cami'nin önünden Barboros Bulvarı'na doğru gitmişler... ertesi gün bu troliçelerden bir tanesi; 'Senin gittiğin kitabevi var ya. Taraf gazetesinin patronun bilmem ne yayınevi, yarın ertesi gün de Sözcü'ye gidersin.' Bunu bir Başbakan'a karşı söylüyorlar. Yine bu 3-4 tanesi biraraya geliyor sayın Başbakan kendisine danışman olarak bazı kişileri tayin etti. Bunlardan bir profesör hakkında da geçmişe dayalı bir iddiayı gündeme getiriyorlar, 'Bir Başbakan nasıl böyle birini kendine danışman olarak alabilir diyorlar'.."