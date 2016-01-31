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Arınç'ın sözlerine hükümet kanadından eleştiriler: Sevabıyla günahıyla her şeye ortak

"Hem yolunu kaybedersin hem de dostunu"

31 Ocak 2016 11:51

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, önceki gün CNN Türk’te Taha Akyol’un "Eğrisi Doğrusu" programında, AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerine hükümet kanadından tepki geldi. AKP Grup başkanvekillerinden Naci Bostancı“Unutmayalım, sayın Arınç 2002’de iktidar olan AK Parti’de önemli görevlerde bulunan, 2015’e kadar bu görevleri sürdüren, sizin bakışınızla, sevabıyla günahıyla her şeye ortak olan bir insan. Böyle bir siyaset yaklaşımıyla bugün AK Parti’ye biraz mesafeli imiş gibi duran birisinin sözlerinden medet uman bir siyasal yaklaşım hem doğru değildir hem haklı değildir hem de yanlıştır” dedi. 

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: 

“Sayın Arınç, Erdemliler Hareketi olarak yola çıkmış AK Parti’nin kurucu ekibinde yer almış, Meclis Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı yapmış ve AK Parti’nin bugünlere gelmesinde emeği olan bir büyüğümüzdür. İsterdik ki fikirlerini, eleştirilerini bir televizyon kanalında söylemek yerine parti içerisinde dile getirsin. Bunları partili yetkililerimize iletsin. Kaldı ki paralel yapının medyasının bu görüşlere abartılı yer vermesi ve HDP’nin Meclis kürsüsünde bu söylemleri grubumuza karşı kullanması ne söylemek istediğimizi anlatıyor. ‘Eğer yola beraber çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu kaybedersin hem de dostunu’ demiş büyükler. Keşke daha hassas davransa ve sevenlerini üzmese Sayın Arınç.”

Arınç’ın açıklamaları Meclis’te önceki akşam uluslararası sözleşme görüşmelerinde de gündem oluşturdu. AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, eleştiriler üzerine, “Unutmayalım, sayın Arınç 2002’de iktidar olan AK Parti’de önemli görevlerde bulunan, 2015’e kadar bu görevleri sürdüren, sizin bakışınızla, sevabıyla günahıyla her şeye ortak olan bir insan. Böyle bir siyaset yaklaşımıyla bugün AK Parti’ye biraz mesafeli imiş gibi duran birisinin sözlerinden medet uman bir siyasal yaklaşım hem doğru değildir hem haklı değildir hem de yanlıştır” dedi. 

 

"Menfaati bitince sırtını dönen..."

 

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın da önceki akşam sosyal medya hesabı üzerinden, “Yarabbi, sen bizleri menfaati bitince; sahibi olduğu bütün makamları borçlu olduğu yol arkadaşına sırtını dönen insanlardan muhafaza eyle” mesajını, AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal da, “Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu” mesajıyla birlikte Ahmet Kaya’nın “Yorgun Demokrat” şarkısını paylaştı.

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