Hüseyin Çelik, Bülent Arınç'ın açıklamalarını Twitter'da paylaştı

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucusu Bülent Arınç, CNN Türk'te Taha Akyol’un programından sonra kendisine yapılan eleştirilere karşı cevap verdi. Arınç’ın Twitter hesabından yaptığı 6 sayfalık açıklamayı, AKP kurucularından Hüseyin Çelik kendi hesabından paylaştı.

Arınç açıklamasında ''Yıkmaya çalıştığınız çınarın gölgesinde güneş görmemiş çok hakikat var'' demişti.

Hüseyin Çelik ise geçen hafta ‘’PKK'lılar ülkeyi terk etmek yerine gelip şehre yerleştiler’’ demiş ve güvenlik güçlerine operasyon izni verilmediğini ifade etmişti.

“Biz, bölgeyi ve bölgenin dinamiklerini bilen birisi olarak, 2009'dan itibaren olanları ve olabilecekleri, Bakanlar Kurulu'nda, AK Parti MYK ve MKYK'sında, nihayet çözüm süreci konulu tüm özel toplantılarda yetkili arkadaşların, Sayın Başbakan'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın huzurunda, bütün açıklığı ve netliği ile ortaya koyduk’’ diyen Çelik’in Arınç’ın bugünkü açıklamalarını paylaşması da dikkat çekti.