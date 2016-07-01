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Dünya

Rus pilotun ailesinden ‘tazminat’ yanıtı: Saçmalık!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, talep gelmesi durumda tazminat ödenebileceğini söylemişti

01 Temmuz 2016 21:43

24 Kasım'da düşürülen Rus savaş uçağının pilotu Oleg Peşkov'un ailesi, Türkiye'den tazminat almayı kabul etmeyeceklerini söyledi. Aile, “Kimse Türkiye’den tazminat talepte bulunmaya hazırlanmıyor. Bu saçmalık” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Peşkov'un ailesinden bir talep gelmesi durumunda tazminat konusunu değerlendirmeye hazır olduklarını söylemişti.

Sputnik’in haberine göre, Oleg Peşkov'un ağabeyi Pavel Peşkov, 'Govorit Moskva' radyosunda katıldığı yayında Kalın'a yanıt verdi. "Bu saçmalık, hiç kimse Türkiye'den tazminat için talepte bulunmaya hazırlanmıyor. Biz şimdi tazminat mı talep edeceğiz? Aklımızdan bile geçmedi" diyen Pavel Peşkov, Ankara'nın tazminat önermesi halinde bile, bunu kabul etmeyeceklerini vurguladı.

 

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