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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Rus pilotun ailesi tazminat talebinde bulunursa değerlendireceğiz

Binali Yıldırım: Tazminat söz konusu değil

28 Haziran 2016 21:41

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 Kasım’da düşürülen Rus uçağının pilotunun ailesinin tazminat talebinde bulunursa değerlendirileceğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya özür mektubu göndermesiyle 'işin tatlıya bağlandığını' ve askeri uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak gerekirse Rusya'ya tazminat ödenebileceğini söylemişti.

Yıldırım, bu sözlerinden daha sonra “Rusya’ya tazminat ödenmesinin söz konusu olmadığını söylemişti.

 

Kalın’ın açıklamaları şöyle:

"Bizim Filistin halkına karşı duruşumuz bellidir ve değişmeyecektir. Bu hafta teknik heyet Gazze'ye gidecek. Yardım gemisi Cuma günü yola çıkacak.

"Görüşme yarın 12.00'da yapılacak. İkili ilişkiler için neler yapılması gerekiyor buna bakmamız lazım. Türkiye ve Rusya bölgede 2 önemli güç. Bölgedeki sorunların diyalogla çözülmesi için çalışmalar yapılmalı. Cumhurbaşkanı Putin'e üzüntülerini iletti. Rus aileye taziyeler iletildi. Bu temel insani bir tavır. Ailenin acısının hafifletilmesi için gereken adımların atılmasına hazırız."

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