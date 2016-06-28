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Politika

Binali Yıldırım: Erdoğan ve Putin çarşamba ya da perşembe günü görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ve Rusya arasında krizin sona ermesi için fiili sürecin başladığını dile getirdi

28 Haziran 2016 01:58

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında çarşamba ya da perşembe günü telefon görüşmesi yapılacağını söyledi

Başbakan Binali Yıldırım, TRT Haber'de soruları yanıtladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Rusya ilişkilerine ilişkin, "Çarşamba veya Perşembe günü sayın Putin ile sayın Cumhurbaşkanımız arasında telefon görüşmesi gerçekleşecek. Olay keşke olmasaydı diyoruz. Üzüntümüzü belirttik.

Krizin sona ermesi için süreç fiilen başladı. Bunu ekonomik alandaki ilişkiler takip edecek. 6 aylık süre içerisinde yaşananlar yaşanmamış gibi kabul edip yolumuza devam edeceğiz" dedi

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