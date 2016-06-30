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Dünya

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi: İlişkilerin tamamen düzelmesi için Türkiye tazminat ödemeli

"Putin, ilişkilerin düzelmesi için ne istediğimizi belirtmişti"

30 Haziran 2016 18:44

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, ilişkilerin tamamen düzelebilmesi için Türkiye'nin düşürülen uçak için tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Karlov, "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Vladimiroviç (Putin) ilişkilerin düzelmesi için ne beklediğimizi açıkça belirtmişti: Özür, suçluların cezalandırılması ve tazminat" dedi ve"Birincisi gerçekleşti. Sıra, ikinci ve üçüncüde” diye konuştu.
 

"Telefon görüşmesi tarihi"
 

Ayrıca Karlov Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin sonuçlarını 'tarihi' olarak niteledi. Karlov, "Dün Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında tarihi bir anlaşmaya varıldı. Bu anlaşma için 'tarihi' tanımını nedensiz yere kullanmıyorum. Zira bu anlaşma bize ilişkilerimizi canlandırmak için yeni bir şans veriyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 Kasım’da düşürülen Rus uçağının pilotunun ailesinin tazminat talebinde bulunursa değerlendirileceğini söylemişti.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya özür mektubu göndermesiyle 'işin tatlıya bağlandığını' ve askeri uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak gerekirse Rusya'ya tazminat ödenebileceğini belirtmişti.

Yıldırım, bu sözlerinden daha sonra “Rusya’ya tazminat ödenmesinin söz konusu olmadığını" ifade etmişti.

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