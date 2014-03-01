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RTÜK'ten Shakira ve Rihanna’nın klibine 'eşcinselliği teşvik' cezası

RTÜK, Shakira ve Rihanna’nın klibinin eşcinselliği teşvik ettiği gerekçesiyle klibi yayınlayan Show TV'ye para cezası verdi

01 Mart 2014 12:34

RTÜK, “Can’t Remember To For You” adlı şarkının klibinde Shakira ve Rihanna’nın, sırtını-kalçasını duvara sürterek olumsuz görüntüler verdiği ve eşcinselliği teşvik ettiği gerekçesiyle Show TV’ye para cezası verdi.

Önder Yılmaz’ın Milliyette yer alan klibine göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) son toplantısında Shakira ve Rihanna’nın, “Can’t Remember To For You” adlı klibine ilişkin raporunda, Show TV’nin tekrar tekrar bu klibi yayınladığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Klipte, Shakira bir yatağın içerisinde ellerini sık sık bacaklarının arasına götürmekte, iki kadın sanatçı aynı yatağın içerisinde, vücutlarının yarısı açık biçimde, son derece açık saçık giysilerle ve ritmik hareketlerle kıvrılmaktadır. Shakkira ve Rihanna sırtını-kalçasını duvara sürterek olumsuz görüntüler veriyor.”

 

Eşcinselliği teşvik ediyor

 

Raporda, Bogota’da bir meclis üyesinin Shakira’nın lezbiyenliği teşvik edici klibiyle Kolombiya ve Latin Amerika gençliğinin ahlaki karakterini yaraladığına ilişkin sözlerine yer verildi. Raporda, “Söz konusu klipte eşcinselliği çağrıştıran görüntülerin olduğu mülahaza edilmiş olup, bu durumun doğuştan gelen bir şey olmadığı, aksine model olma yaklaşımıyla ortaya çıkabileceğine ilişkin çeşitli görüşler de mevcuttur” denildi.

Raporda, “İncelenen klibin çocuk ve gençlerin ekran başında olduğu saatlerde yayınlandığı(defalarca ekrana geldi) ve olumsuz unsur içerdiği, yine bu izleyici kitlelerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verecek türde olduğu, eşcinselliği çağrıştıran ve yanlış mesaj içeren unsurları barındırdığı düşünülmüştür” denildi. Üst Kurul, Show TV’ye ocak ayı reklam gelirinin yüzde 1’i kadar para cezası verdi.

İşte Shakira ve Rihanna'nın ''Can’t Remember To For You'' klibi:

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