'Rihanna'yı Diyarbakır'a getirmek için çalışmaya başladık'

Organizatör Erdem İpekçi, çözüm sürecine katkı sunmak için dünyaca ünlü ses sanatçısı Rihanna'yı Diyarbakır'a getirmek için çalışmalara başladığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Türk'ün haberine göre, Daha önce Enrique Iglesias, Katy Perry, David Guetta, Roxette ve James Blunt gibi birçok ünlü şarkıcı, DJ ve grubun Türkiye’de konser vermesini sağlayan Life Group Entertainment’ın kurucu ortağı ve organizatör Erdem İpekçi, Rihanna’nın Diyarbakır’da konser vermesi için çalışma başlattığını söyledi.



'Çözüm sürecine katkı sunmak istiyorum'



Memleketi Diyarbakır’a 26 yıl aradan sonra gelen Erdem İpekçi, çözüm süreciyle sağlanan ortamdan duyduğu memnuniyet karşısında çok etkilendiğini ve sürece katkıda bulunmak amacıyla bu konseri planladığını söyledi.

Çözüm sürecinde alınan mesafeyi, sağlanan birlik, huzur ve güven ortamını artık dünyanın da bilmesi gerektiğini ifade eden İpekçi, "Rihanna’nın Diyarbakır’da vereceği konser ile tüm dünyaya istenilen, huzur, güven ve barış mesajı verilebilir. Bu konserlerin gerçekleştirilmesi için çalışmalara başladık. Konser organizasyonumuzla ilgili Diyarbakır’da görüştüğümüz sivil toplum örgütlerinden önemli destek mesajları aldık" diye konuştu.



'İşbirliği gerekiyor'



Üyesi olduğu Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) ile birlikte Diyarbakır’a geldiği sırada bu projeyi düşündüğünü anlatan İpekçi, "TÜGİAD üyeleriyle Diyarbakır’a geldiğimizde neler yapabiliriz, nasıl katkı sağlarız diye düşündüm. Diyarbakır ve sürece iyi bir tanıtım olur diye dünya starı Rihanna’yı buraya getirmeyi düşündüm. Bu planla ilgili çalışmaya başlarken, GÜNGİAD Başkanı Hakan Akbal ile konuştuk. Bunun için altyapı, güvenlik, stadyum ve yerel yetkililer ile görüşme gibi bilgi alışverişinde bulunduk. Bizim için bir sorun yok ama yüksek güvenlikli öneme sahip bir porje. Altyapısını hazırlamadan olmazdı. Bunun için işbirliğine ihtiyacımız vardı. Bu konuya sıcak bakılması lazımdı. Bu konuda GÜNGİAD Başkanı Akbal ile her konuda fikir birliğine vardık. AB ve Türkiye’nin bu işe sıcak bakması lazım. Dünya starı Diyarbakır’a geldiğinde ’Aaaa ne oluyor, bu kadar star geldiğine göre, huzur ve mutluluk ile normal yaşam devam ediyor’ diyecek. Bizim düşüncemiz bu; yeter ki ulasal ve yerel yöneticilerde karşılığını bulsun" dedi.



'Elimizden geleni yapacağız'



Güneydoğu Genç İşadamları Derneği (GÜNGİAD) Başkanı Hakan Akbal ise bir süre önce kendisiyle tamasa geçen İpekçi’nin Diyarbakır’da dünyaca ünlü sanatçı Rihanna’nın konser vermesi için destek talebinde bulunduğunu söyledi. Yaptıkları araştırmada Erdem İpekçi’nin Life Group Entertainment ve birçok alanda önemli bir kişilik olduğunu, Türkiye’de önemli organizasyonlara imza attığını örğendiklerini ifade eden Akbal, şunları söyledi:

"Dünyaca ünlü yıldızların Diyarbakır’a gelmesi büyük ses getirir ve dünya basınında geniş yer bulur. Bu organizasyonların başarıyla hayata geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu konserlerin aynı zamanda farklı anlamları da olacak. Diyarbakır başta olmak üzere bölgenin tanıtımına büyük katkı sunar. Çözüm süreciyle birlikte oluşan huzur, güven ortamını en güzel şekilde dünyaya aktarma fırsatı oluşacak. GÜNGİAD olarak Rihanna’nın Diyarbakır’a gelip konser vermesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu çerçevede, valilik ve belediye yetkilileriyle görüşeceğiz. Umarım Rihanna’nın Diyarbakır’a gelmesine vesile oluruz."