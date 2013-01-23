Shakira anne oldu

Bir süredir Barcelona takımının yıldız oyuncusu Pique ile beraber olan Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dün akşam saatlerinde bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Çift, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, Barcelona'da 22 Şubat akşamı dünyaya gelen erkek bebeklerine Milan ismini verdiklerini duyurdu.

3 kilo ağırlığında doğan bebeğin ve annesinin durumunun iyi olduğu kaydedildi. Milan, Shakira ve Pique çiftinin ilk çocuğu.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alana habere göre, Dün akşam saatlerinde hastaneye yatan Shakira, Twitter'daki mesajında takipçilerine, ''Hayatımın en önemli gününde benim için dua edin'' çağrısında bulunmuştu.

Shakira ve Pique çifti haberin duyulmasıyla birlikte Twitter ya da Facebook üzerinden Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos başta olmak üzere binlerce kişiden tebrik mesajı aldı.

‘Bir yıldız doğdu’

Aralarında Meksika, Kolombiya ve Japonya’dan ekiplerin de bulunduğu televizyon kanalları gece boyunca Barcelona’daki kliniğin önünden canlı yayın yaptı. İspanyol gazetesi “Sport” haberi ilk sayfadan büyük puntolarla “Bir yıldız doğdu” başlığıyla verdi.

Çift, bebek beklediklerini eylül ayında duyurmuştu. 35 yaşındaki Shakira, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Pique ile 2010 yazında Dünya Futbol Şampiyonası için hazırlanan “Waka Waka” adlı şarkının klip çekimleri sırasında tanışmış ve ikilinin ilişkisi Mart 2011'de başlamıştı.