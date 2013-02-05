İşte Shakira ile Pique'nin Milan'ı

Uluslararası Çocuklara Yardım Kuruluşu UNICEF'in iyi niyet elçisi olan Shakira, yeni doğan bebeğinin babasıyla çekilmiş fotoğrafını, kurumun internet sitesinden paylaştı.



Kolombiyalı şarkıcı Shakira, bebeğinin fotoğrafını UNICEF'in internet sitesinde paylaştı.

Twitter hesabında yaptığı açıklamada Shakira, eşi Gerard Pique'nin oğulları Milan'ın yanağına öpücük kondururken çekilen fotoğrafının UNICEF'in sitesinde görülebileceğini söyledi.

Shakira, bebek ve Pique için 'benim iki meleğim' derken, fotoğrafta, 22 Ocak'ta Barcelona'da dünyaya gelen Milan'ın babasının kollarında uyuduğu görülüyor.

Milan, UNICEF'in iyi niyet elçisi olarak çalışan 36 yaşındaki Shakira ile FC Barcelona futbol takımının oyuncusu 25 yaşındaki Pique'nin ilk çocukları.