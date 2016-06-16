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RTÜK'ten "Namaz kılmayan hayvandır" sözü için TRT'ye ceza

Yaptırımın uygulama kararı Başbakanlığa bildirilecek

16 Haziran 2016 21:47

RTÜK, dünkü toplantısında TRT 1 ve TRT Avaz'da yayınlanan “Ramazan Sevinci” programının konuğu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aşkar'ın, “Namaz kılmayan hayvandır” sözü nedeniyle iki kanala da yaptırım uygulama kararı aldı

CHP Milletvekili Candan Yüceer ve RTÜK’ün CHP’li üyesi İsmet Demirdöğen’in başvurusu ile gündem dışı görüşülen programda sarf edilen “namaz kılmayan hayvandır” sözünün “Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez” maddesini ihlal ettiğine karar verildi.

Üst Kurul, yaptırım uygulama kararını Başbakanlığa bildirecek. RTÜK yetkilileri, yasa gereği TRT’ye para ya da farklı bir ceza verme yetkileri bulunmadığını anımsatarak, Başbakanlığın isterse bu kararı gerekçe yaparak programın yapımcısı sunucusu, koordinatörü, yöneticisi ya da TRT Genel Müdürü hakkında idari işlem başlatabileceğini bildirdiler. 

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