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"Namaz kılmayan hayvandır" diyen Prof. Aşkar: Sözlerimden geri adım atmıyorum!

Aşkar'ın açıklamalarına Diyanet ve Başbakan Yıldırım'dan tepki gelmişti

15 Haziran 2016 17:33

TRT'de yayınlanan 'Ramazan Sevinci' programında "Namaz kılmayan hayvandır" açıklamasını yapan Prof. Mustafa Aşkar, "Ben açıkladığım görüşümden dönmüş değilim. Bu bir ilmi tespittir. Benim ifade tarzım yanlış oldu" sözleriyle kendisini savundu.

Aşkar, gelen tepkiler üzerine yaptığı ilk açıklamada,"Yanlış anlaşılmaya ve maksadını aşan yorumlara sebebiyet verdiğim için kamuoyundan özür diliyorum" demişti. 

İkinci açıklamasını Akit'ten Mehmet Özmen'e yapan Aşkar, şunları söyledi:

"Ben açıkladığım görüşümden dönmüş değilim. Ben sözlerimden geri adım atmıyorum. Bu bir ilmi tespittir. Benim ifade tarzım yanlış oldu ve bu yanlış tarzım nedeniyle yine medya aracılığıyla kamuoyundan özür diledim" ifadelerini kullanan Mustafa Aşkar, "Ben doğru bildiğimi söyledim fakat doğruyu söylerken üslup hatası yaptım. Benim üslup hatamdan dolayı eğer incinenler olmuşsa yine de özür dileriz." 

 

"Halt etmiş, zırvalamış!"

 

Aşkar'ın sözleri sonrası Diyanet bir açıklama yaparak, "Bu sözler İslam'la bağdaşmaz" demişti. Başbakan Binali Yıldırım da "Namaz kılmayan hayvandır, diyen halt etmiş, zırvalamış; münasebetsiz"  tepkisini göstermişti.

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